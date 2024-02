Central: las diez frases de Abel Hernández que fue presentado como nuevo refuerzo canalla

"La verdad que la negociación se trancó un poquito, pero mi intención desde el primer momento siempre fue venir acá ya que me sentí muy querido por el club desde el primer momento".

"Cuando hablé con Miguel Russo me dijo que Central es Gigante, algo que pude comprobar el martes cuando fui al estadio. Además hablamos de que el sistema de juego del equipo se adapta mucho al mío".

"Que Central juegue la Copa Libertadores, el torneo más importante que tenemos, es muy importante para mí".

"El fútbol argentino es más dinámico que el uruguayo. Además es muy competitivo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Con mi experiencia creo que le puedo dar una gran mano".

"Físicamente estoy bien. No hice pretemporada, pero me comentaron que la voy a hacer acá para cuando el entrenador me vea bien y lo disponga salir a la cancha".

"Durante mi carrera nunca tuve tantas lesiones como en los últimos seis meses. Creo que la parte médica de Peñarol tuvo un poco que ver y además cuando uno es hincha, y aquí en Central debe pasar lo mismo, quiere jugar siempre y quizás fue una mala decisión".

"La pasión que tiene el hincha de Central como lo viví el martes ante Banfield, me pasó en pocos lados y eso que anduve por varios lugares en el mundo. Es algo hermoso y esperemos darles alegría a los hinchas de Central".

"En lo personal estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Cuando estuve en Europa me contentaba solamente con hacer un gol. Hoy tengo más hambre y tengo mucho para dar".

"Todos los goles valen uno y me gustan hacerlos de todas formas, Me gusta mucho hacer goles de cabeza".

"Ojalá que venga un campeón del mundo como Angel Di María a pelear la Copa Libertadores es muy motivante y nos daría un plus enorme"