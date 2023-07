Central: las cuestiones "inteligentes" de las que habló Russo

En qué se equivocó el equipo canalla para que se les escape lo que era una victoria tremenda ante River. Detalle por detalle de aspectos que no debe repetir

Como ante Boca, a Central se le atragantó un triunfo de esos “grandes”. Se llenó de impotencia por ese gol de Solari a los 6 minutos 55 segundos de los 7 adicionados correctamente por el árbitro Yael Falcón Pérez. En el momento de la calentura del final, Miguel Angel Russo le espetó a los jueces que su colega de River, Martín Demichelis, les manejó el cronómetro. Después, en conferencia de prensa, el experimentado técnico canalla enfocó donde debía, en la propia responsabilidad de no cerrar el partido. Y en ella no debe eximirse de su parte, además de la que le tocó a algunos de sus jugadores que no tuvieron la viveza o como se llame en esos últimos instantes de ese 3 a 3 frente al campeón, que fue igual para el aplauso, tras un partidazo.