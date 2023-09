Central: la ofensiva quedó sin una moneda de recambio

En las últimas semanas aparecieron lesiones que obviamente complican el trabajo de Miguel Angel Russo, aunque las mismas fueron de jugadores que no son habitualmente titulares, pero sí es un hecho que esas bajas son un dolor de cabeza para el entrenador canalla en lo que tiene que ver con el recambio. Y quizá la que más perjudica fue la de Luca Martínez Dupuy, quien era la primera alternativa de cambio de Octavio Bianchi en el puesto de centrodelantero. Por eso, para los partidos que vienen quien quedará mejor posicionado es Tobías Cervera, uno de los futbolistas que llegó como refuerzo, pese a que el ex Aldosivi, si bien puede cumplir esa función, no es 9 definido. En este contexto había que ver qué determinación tomaba Russo, si viajaba a Santa Fe con lo que tiene o bien le abría la puerta a algún juvenil de la reserva, pero conocida la lista de concentrados para el partido por Copa Santa Fe de este jueves ante Central Córdoba es algo que no sucederá. Es que en ese puesto estaban Agustín Módica y Facundo Alarcón (ambos categoría 2003), pero los dos fueron citados por Germán Rivarola para el cruce ante el charrúa. ¿Qué cosa rara podría ocurrir? Que Alarcón sea titular (como el martes), que Módica no sume minutos y esté descansado como para que Russo pueda disponer de él. Sería raro, pero es una posibilidad.