Central: la ausencia de Campaz la resolverá el esquema

QuintanaVB.jpg Carlos Quintana volverá a la titularidad en Central. Ante River cumplió la fecha de suspensión. Virginia Benedetto / La Capital

Pero podría ocurrir que la ausencia de Campaz sea resulta con el retorno de Quintana (cumplió la fecha de suspensión. El zaguero seguramente volverá y en un contexto lógico lo haría por Juan Cruz Komar, pero si Russo opta por cambiar el esquema, tranquilamente podría reordenar piezas y que Camopaz sea esa ficha movible que en en muchas ocasiones fue Lautaro Giaccone, para que el equipo juegue con tres centrales en el fondo.

Además de eso no habría mucho más. Es que Kevin Ortiz se viene recuperando de una molestia y la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo, teniendo en cuenta que el próximo miércoles el canalla deberá afrontar el partido por Copa Argentina, ante Chaco For Ever. Así, Agustín Toledo se mantendría entre los once.

De esta forma, el probable de Central para visitar a Belgrano sería con: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Agustín Toledo y Francis Mac Allister; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Luciano Ferreyra o Juan Cruz Komar; Alejo Veliz.

CentralHR.jpg Pupi Ferreyra es el reemplazante natural de Campaz, pero dependerá de qué esquema decida utilizar Russo. Héctor Rio / La Capital

Por Copa Argentina, el miércoles a las 18, en el Kempes

El partido de Copa Argentina entre Central y Chaco For Ever (16avos de final) se sabía que se iba a jugar el miércoles 2 de agosto, pero restaba confirmar el horario y la sede. Eso quedó definido este miércoles por la tarde, ya que desde la organización informaron que el encuentro será a las 18, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

En un primer momento se especuló con que se jugara en San Nicolás, pero esa sede fue dada de baja el martes y las chances pasaron a ser Buenos Aires (Lanús), Santa Fe (Colón) o Córdoba. Finalmente se inclinaron por el Kempes, donde el canalla irá en busca de los octavos de final, instancia en la que ya está esperando Villa Mitre de Bahía Blanca.