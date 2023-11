Central: Kevin Ortiz confesó que "Sabía que debía revertir la situación"

El volante de Central dijo además "estar en un flojo nivel cuando me tocó salir, pero me vino bien para pensar mucho". El roldanense también comentó que "ante River fue uno de mis mejores partidos" y remarcó que "la campaña es bastante buena".

Frontal. Serio. Como más maduro. Kevin Ortiz hizo un repaso de su actualidad deportiva. Habló a corazón abierto y fue tan sincero como espontáneo en cada tema que abordó. El volante de Central se hizo cargo del momento que tuvo que dejar el equipo por disposición del técnico Miguel Russo. “Sabía por dentro que tenía que revertir la situación porque estaba en un nivel bajísimo. Haber salido me sirvió para poder pensar mucho”, graficó sin titubear. El roldanense también describió con cierta humildad que “ ante River fue uno de mis mejores partidos . Me sentí muy bien, sobre todo en el segundo tiempo”. A la hora de rotular la campaña canalla tampoco dudó. “Es bastante buena. Estamos a un paso de entrar a la próxima Copa Libertadores y hasta a los playoffs si se dan algunos resultados. Sabemos que nada es fácil en el fútbol argentino , pero tenemos mucha confianza en nuestro grupo y equipo de trabajo”, sostuvo el juvenil en una mano a mano con Ovación.

El aguerrido mediocampista de la casa canalla hizo referencia a su evolución deportiva. “Lo que considero que mejoré mucho este año es el tema de ir fuerte a muchas pelotas . Antes me amonestaban rápido por el afán de ganar la pelota cuanto antes”, comentó.

Y agregó de inmediato: “Justamente esas ganas y ansiedad por recuperar rápido el balón, hacía que muchas veces llegue a destiempo en jugadas que por ahí no debía haber ido porque internamente sabía que no llegaba. Sin embargo, iba con todo igual sabiendo que iba a llegar tarde. Por eso es que veía las tarjetas amarillas rápido”.

Ortiz contó con cierto orgullo que “por suerte pude cambiar eso, ya que me condicionaba rápido. Aprendí de mis errores con la ayuda de todos además”. Pero hay más. Kevin sostuvo que “otra cosa que mejoré fue el trato con el balón, mientras que desde lo físico también progresé bastante en este último tiempo”.

La performance del volante tuvo ciertos altibajos a lo largo de la actual temporada. Pasó de ser un jugador indiscutido a una pieza de recambio por parte del entrenador. Incluso, Miguel Russo no vaciló en cierto momento del torneo y lo limpió de los titulares. El DT lo sentó entre suplentes, pese a que tiene un gran concepto del roldanense.

“En realidad, debo decir que me sirvió mucho estar afuera del equipo. Sobre todo para pensar mucho y seguir entrenando duro. Para no bajar los brazos”, declaró. “Sabía por dentro que tenía que revertir la situación. En ese sentido, dependía todo de mí porque además estaba en un nivel bajísimo”, puntualizó.

kevin2.jpg Ortiz: "Me sirvió mucho estar afuera del equipo. Sobre todo para pensar mucho".

El futbolista además manifestó a modo de autocrítica que “me sentía con poca confianza. Obviamente no me quería perder ningún partido ni salir del equipo. Y es lógico porque todos entrenamos para jugar siempre. Es una realidad que a nosotros nos gusta estar siempre dentro una cancha. Pero a la vez es lógico y entendible que el entrenador tome la mejor decisión para el equipo porque lo colectivo siempre está por encima de lo individual”.

Ortiz relató sin pelos en la lengua que “me tocó salir y punto. En ese instante no me quedó otra que seguir metiéndole con todo porque deseaba en todo momento aportar mi grano de arena para el equipo desde adentro de un campo de juego. Por suerte volví, así que trato de disfrutarlo con toda la responsabilidad que significa y representa lucir los colores de Central”.

Tras reaparecer entre los titulares se percibió en el triunfazo contra River el pasado sábado en el Gigante de Arroyito que el jugador fue el tapón del mediocampo. Un genuino guerrero a la hora de ir a disputar cada pelota. No se apichonó jamás antes las narices de la jerarquía y mayor experiencia de los millonarios. Regó el campo con sudor y copó la parada con guapeza de barrio exhibiendo una sólida versión.

“Con River hice un gran segundo tiempo. Tal es así que cuando terminó el partido me sentí muy bien de piernas y de aire. Estaba muy bien”, remarcó. “Incluso considero que fue uno de mis mejores actuaciones en lo que va de este año. Sobre todo porque me sentí muy cómodo y bien desde lo físico y futbolístico”, dijo.

La temporada va llegando a su fin. Central comenzó ocupado en reforzar el promedio y puede cerrar el año descorchando a lo grande por la posible clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores y el aún factible ingreso a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pese a que no depende en este aspecto de sí mismo.

“Falta una fecha, pero hicimos una buena campaña. Sabemos que de visitante no pudimos sacar muchos puntos como nos hubiese gustado, aunque resalto que de local sacamos una buena ventaja. Es más, hoy en día nos permite estar peleando los primeros puestos y habernos asegurado clasificar a un torneo internacional para el próximo año”, lanzó un claro Kevin.

Por último, dijo: “Estamos a un paso de entrar a la Libertadores y a los playoffs. La campaña es bastante buena y ojalá podamos ganarle a Arsenal el próximo fin de semana en Sarandí (jugarán el domingo 26, desde las 18) para cumplir con esos objetivos. De lograrlo sería algo muy importante y lindo, sea tanto para el club como para nosotros”.

Reunión por Montoya

Mientras el plantel profesional canalla sigue entrenando de cara al compromiso que deberá sostener el domingo 26 ante Arsenal, la comisión directiva que comanda Gonzalo Belloso ya tiene agendada para la próxima semana una reunión con el representante de Walter Montoya para tratar de ir definiendo cuál será su futuro.

Desde Central le afirmaron a este medio que tienen en carpeta un ciclo de charlas para analizar varios contratos que caducarán esencialmente a fin de año. Entre los temas a tratar a la brevedad está programado un cónclave por Montoya.

El chaqueño recién volvió a ser tenido en cuenta por Russo contra River (ingresó a los 93’ por Toledo). Luego de haber dejado atrás una cirugía por una ruptura completa del ligamento lateral interno de su tobillo derecho, el volante no tuvo mucho rodaje en el último lapso. Por lo tanto, su renovación está más que en duda.