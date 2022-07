Central inscribió al delantero Gustavo Ramírez, que se sumaría en unos días

Central sorprendió con el delantero que traerá. No es Wanchope Avila como se especuló ni otro de real peso como muchos hinchas de Central esperaban. A último momento logró presentar toda la documentación burocrática en AFA y, de no mediar imponderables, Gustavo Ramírez se sumará en breve al plantel que comanda Carlos Tevez. El currículum marca que es paraguayo, tiene 32 años y viene de militar en Deportes Tolima de Colombia. Otro dato que sobresale es que forjó prácticamente su carrera en el ascenso mexicano. También que en lo que del 2002 hizo apenas cuatro goles. Con respecto al zaguero central hay que mencionar que la dirigencia canalla tenía todo cerrado de palabra con Gary Christofer Kagelmacher. Pero el uruguayo desistió a último momento de mudarse a Arroyito y optó por jugar en Universidad Católica. Si bien los directivos no pudieron abrochar otro apellido, lo cierto es que aún le queda una carta bajo la manga. Y es que si el auriazul oficializa y lleva la carpeta de venta de Lautaro Blanco a la casa madre del fútbol nacional entonces estará habilitado a contratar un defensor.