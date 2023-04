En la ruleta tucumana, lo de Central fue negocio

Señores, esto es fútbol, donde todo puede pasar y donde la desazón se transforma en alegría en un abrir y cerrar de ojos y viceversa. La imagen del final decretará la sentencia de que Central perdió dos puntos en el José Fierro y dejó pasar la chance de transformarse en escolta junto a San Lorenzo, pero hay una historia que rodea al resultado que es imposible obviar. Porque por lo ocurrido en el primer tiempo, en el que el canalla había hecho un negocio bárbaro al irse al vestuario abajo por la mínima, lo del final estuvo acorde. Esto es, en el global Central no merecía ganarlo y Atlético Tucumán no mereció perderlo. Pero claro, cómo desentenderse de esa salida fallida de Montoya que cayó en los pies de Joaquín Pereyra y de la que nació el zapatazo del empate. Lo cierto es que para Central no resultó un mal negocio, porque estiró la racha sin derrotas y se mantiene ahí, tercero en la tabla.