Central hizo méritos, pero le alcanzó apenas para el empate

Ruben no llega con el taco. El artillero tuvo un par pero no pudo agrandar su estadística goleadora.

Para Central pudo haber sido un buen miércoles en Mendoza para cerrar un semestre no del todo bueno, pero ni siquiera esa ventaja merecida que encontró en el Malvinas Argentinas ante Godoy Cruz le alcanzó para llevarse esos tres puntos que hubiesen significado un muy buen maquillaje a esta primera etapa del año.

Central lo buscó pero no pudo doblegar al Tomba y el partido terminó 1 a 1 en Mendoza

No haber cerrado ese primer tiempo frente al Tomba con el marcador a su favor pareció un detalle, pero no lo fue. De ese golpe el equipo nunca se levantó y si bien hizo los méritos como para llevarse algo más que el empate lo que metió en el bolso en su regreso a Rosario fue un pequeño impulso de cara al futuro.

Un par de minutitos de juego rápido dominio de Central, que a partir de la pelota empezó a imponer condiciones, sin un juego del todo lucido, pero sí con combinaciones precisas, con un Módica que pivoteaba bien y acertaba con el juego por abajo, pero sobre todo con un Campaz por momentos parecía ser el de otros tiempos. El colombiano metió un par de corridas hasta el fondo y dos de sus centros no llegaron a ser conectados por Copetti, pero ya demostraba algo distinto.

Aunque el predominio de Central no era sólo por Campaz, porque detrás suyo había una buena contención, con Ibarra metido, con Lovera alternando buenas y malas, pero todo hacía pensar que si había algún equipo que merecía la ventaja, era Central. Y llegó una pelota perdida por la izquierda, la inteligencia de Campaz para desairar a Arce y el centro al pie de Copetti, quien sólo tuvo que poner el taco para empujar al gol.

Un golpe justo, pero certero por parte del Canalla, que tenía todo para no cambiar su partitura, pero que cayó en ese error. Porque es cierto que Godoy Cruz arriesgó un poco más, pero fue evidente que Central cedió la iniciativa. El medio ya no contenía tanto, Campaz no bajaba y a Coyote lo agarraban en superioridad numérica y como eso algunas cosas más, que le jugaron en contra a un Central que vio cómo Barrea probó primero desde afuera y después desde adentro del área.

A segundos del final Central tuvo la pelota en los pies para sacarla lejos, pero Ibarra se equivocó, al igual que un par de segundos después. En la tercera al hilo la mandó al córner y desde allí, ya con tiempo cumplido, llegó la mano de Copetti y el penal que Ulariaga convirtió. Un golpe fuerte y si se quiere más emocional que futbolístico.

Tras el descanso lo que se empezó a ver fue un partido más callejero que pensado, con ida y vuelta permanente, pero con la particularidad de que las de Godoy Cruz fueron generadas por errores propios de Central, que la perdía y retrocedía mal. Igual, el Canalla pudo volver a inclinar la balanza en esa ocasión que tuvo Módica tras el centro de Campaz y el rebote de Petroli.

En uno de esos yerros auriazules Poggi lo tuvo por derecha, pero el remate dio en la cara externa de la red .La principal carta de Central seguía siendo la misma: Campaz por izquierda. Es que fue el colombiano quien metió unos cuantos centros envenenados al corazón del área que no pudieron resolver Módica, Ruben ni Quintana. Era tan evidente el desequilibrio por parte de Campaz que merecía tener una chance propia (ya había tenido un remate cruzado que se había ido cerca del palo izquierdo) y la tuvo en esa corrida por el callejón del 10. Tuvo el pase para Copetti pero eligió el remate fuerte, que se fue por encima del travesaño, en una de las más claras del partido.

De ahí hasta el final fue un poco mejor el Canalla, que supo usufructuar el cansancio de Godoy Cruz, pero sin la claridad necesaria ni la calma como para traducir esa supremacía en acciones de riesgo. De hecho la única que tuvo fue ese cabezazo alto de Ruben, que fue la última de un partido que Central pudo haber ganado, pero que por un par de acciones puntuales, como la jugada previa al penal, le jugaron una mala pasada. Por eso el empate en el regreso y el final de un semestre aciago.