Central goleó a Godoy Cruz y consiguió una victoria indispensable

Cuando los triunfos son urgentes, primero se consiguen y recién después se cuentan. Central tenía que lograr una victoria decisiva. La logró. Por goleada. 5 a 2. Y así encontró la salida de emergencia que tanto necesitaba para escapar del incendio. Ahora recuperó algo de tranquilidad para comenzar a reconstruir su fútbol. Y así edificar un contexto más propicio para ir por el objetivo propuesto. Que no es más ni menos que sumar puntos en pos de un promedio que exige y apremia.

La impostergable victoria también era determinante para el ciclo de Diego Cocca. Porque más allá de que las equivalencias ante los mendocinos se rompieron por los errores defensivos de Godoy Cruz, también es indiscutible que el equipo centralista exhibió una disposición actitudinal y una contundencia que fueron decisivas en el momento de ir hacia la estación del festejo.

Por supuesto que no se pueden soslayar los yerros del fondo canalla, que activaron alguna chance mendocina de alcanzar la igualdad. Y tampoco se puede obviar que la expulsión de Arena fue clave para asegurar la ventaja que Central consiguió. Pero todo ello forma parte de la tarea que tendrá Cocca con sus dirigidos para preparar la visita del próximo domingo a River. Quien por más alternativo que sea la formación que pueda presentar, es un rival de alto riesgo.

Central encontró rápidamente el gol de la ventaja, porque antes de que se cumpla el segundo minuto de juego festejó la apertura del resultado.

Un centro del Colorado Gil se metió entre las piernas de muchos jugadores en el área de Godoy Cruz y la pelota pegó en la pierna de Tomás Cardona para desviarse al gol.

¡Para el otro lado! Tomás Cardona no pudo despejarla y la metió contra su propio arco en la primera llegada del partido.

Con un trámite atravesado por las desatenciones y errores inconcebibles en defensa, Central alcanzó el segundo tanto con otro centro de Gil que encontró un cabezazo defectuoso del Morro que lejos de despejar se la dejó servida a Brítez, que la empujó al fondo de la red.

¡Oportunista del gol! Brítez estaba en el lugar indicado, le llegó la pelota y metió el segundo del Canalla.

Cuando parecía que el equipo de Cocca comenzaba a ganar puntos y tranquilidad, un descuido por el lateral izquierdo le permitió a Arena entrar libre y descontar enseguida.

Pero Godoy Cruz en el fondo daba todas las ventajas, y cada avance canalla generaba expectativa de gol. Y por eso el tercero no sorprendió. Molina se fue por derecha, metió un centro que rechazó Breitenbruch, y Rius como venía le pegó fuerte y festejó.

¡Palo y palo! Ciro Rius la agarró como vino y metió el tercero del Canalla en treinta minutos de partido.

Las debilidades del Tomba continuaron quedando expuestas y Central pugnaba por ampliar la diferencia para asegurar esa victoria indispensable.

El entretiempo llegó con un partido algo más equilibrado, aunque con Ledesma sin sobresaltos.

El complemento comenzó con Central buscando asegurar. Por eso no declinó su vocación ofensiva. A sabiendas de los alarmantes desacoples defensivos del visitante.

Otro córner de Gil encontró con certeza el cabezazo de Barbieri y el Morro sacó también de cabeza sobre la línea.

Claro que los yerros defensivos no eran sólo de Godoy Cruz, también Central tuvo los suyos, por eso Ledesma debió intervenir para sacar un cabezazo de Brunetta. Y por la vía del córner también llegó el segundo de los mendocinos, cuando Badaloni aprovechó una pifia de Novaretti y empujó al gol ante la mirada de los defensores canallas.

En ese momento no fue un dato menor la expulsión de Arena, ya que la diferencia numérica activaba el anhelo de mantener la ventaja.

Por eso cuando Fito Rinaudo metió el cuarto con un zapatazo de media distancia, todo fue alivio y festejo.

¡Un baldazo helado para el Tomba! Rinaudo clavó el cuarto del Canalla cuando Godoy Cruz buscaba el empate.

El que prolongó Molina a los 87 con un zapatazo para convertir el quinto.

¡Lo liquidó! Nahuel Molina Lucero apareció por atrás de todos, la agarró de aire y selló la victoria del Canalla.

Central goleó por mérito propio y errores ajenos. Una victoria así no es casualidad. Ahora sólo se trata de mejorar para seguir sumando buenos resultados.

Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Diego Novaretti, Emanuel Brítez; Diego Zabala (63' Colazo), Fabián Rinaudo y Leonardo Gil; Ciro Rius, Claudio Riaño (79' Ribas) y Lucas Gamba. DT: Diego Cocca

Godoy Cruz: Mehring; Arena, Breitenbruch, Cardona y Aleo; Vella (69' Varela), Andrada (52' Badaloni), Henríquez, Kevin Gutiérrez (73' Alaniz); Brunetta y Santiago García. DT: Daniel Oldrá.

Goles: 1' Cardona en contra (C). 15' Brítez (C), 17' Arena (GC), 29' Rius (C), 61' Badaloni (GC), 76' Rinaudo (C), 87' Molina (C)

Expulsado: 68' Arena (GC)

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Hernán Mastrángelo