Central fue una leve brisa ante el Ciclón y perdió de nuevo en el Nuevo Gasómetro

Ortiz no puede creer la amarilla que le sacó Echenique. Por eso salió en el entretiempo. Central no tuvo casi chances ante San Lorenzo.

Una pálida más como visitante, y van... Central dejó escapar otra oportunidad de reencontrarse con sus ambiciones. Es cierto, enfrentaba a uno de los animadores del torneo, pero lo que todos esperaban era que el equipo no repitiera todos esos viejos errores que había mostrado en tantas otras ocasiones jugando fuera de Arroyito. Pero este Central se pareció al Central de siempre y por eso la derrota ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un partido en el que se las ingenió para batallar el primer tiempo para que el Ciclón no lo superara, pero cuando se vio en desventaja los papeles se les prendieron fuego y el libreto definitivamente dejó de ser tal. La leve brisa canalla no sirvió de nada.