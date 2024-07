Central: Fatura Broun espera y Axel Werner no desespera

El arquero Jorge Broun tiene una molestia muscular y será evaluado este sábado, mientras que Axel acordó su continuidad en Central por lo cual podrá atajar el lunes ante Barracas por Copa Argentina si el capitán no llega como se especula.

No está descartado, pero tampoco confirmado. La Capital certificó que Jorge Broun está en duda para el próximo encuentro de Copa Argentina ante Barracas Central, que será el lunes en cancha de Platense. Fatu acusa una molestia muscular en uno de sus isquiotibiales. Al menos así se lo confirmó una fuente del club a este medio. El capitán será evaluado este sábado por el entrenador Miguel Russo para determinar su disponibilidad para el duelo copero contra el guapo. Claro que en caso que se determine que no ataje, quien tiene los guantes listos es Axel Werner. El rafaelino acordó este viernes su continuidad con la entidad de Arroyito, por lo cual no habría que sorprenderse si ante el guapo sale en la foto principal.