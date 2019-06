Central está tocado en todos los frentes por las lesiones

Sobre que pide jugadores para potenciar al plantel y no llegan, Diego Cocca padece bajas sensibles. Central tiene ahora tres jugadores titulares bajo observación médica. Ovación certificó que el lateral chileno Alfonso Parot, el mediocampista Fabián Rinaudo y el delantero Claudio Riaño están al margen del primer equipo por padecer distintas lesiones. Y si se le suma que a Fernando Zampedri lo operarán el próximo martes, ya son cuatro las piezas importantes que le faltan al rompecabezas auriazul. Por el momento no es para dramatizar porque aún hay mucho margen para que se recuperen, salvo el caso del punta entrerriano, quien estará varios meses afuera. No obstante, el plantel quedó diezmado y expuesto a la necesidad de incorporar caras nuevas cuanto antes.

Este medio adelantó el lunes pasado en exclusiva que el goleador Zampedri quedaba seis meses afuera de las canchas porque debía pasar por el quirófano ahora como consecuencia de su importante lesión ligamentaria y en el cartílago derecho que acarrea desde hace nueve meses.

Y ahora se constató que el entrenador Diego Cocca perdió tres soldados más para los próximos días. Por eso es que debió a recurrir al piberío y cambio de sistema para hacer frente al amistoso de hoy ante Argentino en el estadio mundialista Gigante de Arroyito (ver aparte).

La realidad indica ahora que Alfonso Parot acusa desde hace unos días una sobrecarga en psoas derecho. Por el momento se mueve de manera diferente al resto de sus compañeros desde lo físico. Tampoco puede participar de las practicas de fútbol porque todavía no tiene el alta del médico cirujano que lo operó el mes pasado de su lesión facial tras haber sufrido un accidente de tránsito. Cabe recordar que este tipo de lesión no es nueva en el defensor trasandino. El historial clínico certifica que a principio de año tuvo una lesión similar en el psoas izquierdo. Incluso lo llevó a perderse varios partidos entre Superliga y Copa Libertadores.

Mientras que otro que entró recientemente a la enfermería es Fabián Rinaudo. El experimentado volante central sufrió anteayer un esguince en el tobillo derecho mientras entrenaba. La lesión es leve pero requiere sus recaudos para no agravar el síntoma. Si bien se trata de una zona noble, la idea es evaluar día a día al jugador para no cometer errores médicos como en un pasado reciente.

Por su parte, Claudio Riaño también se lesionó mientras hacía trabajos con pelota en el country de Arroyo Seco en la antesala del amistoso ante Argentino. El delantero padece una leve sinovitis en la rodilla derecha. Por lo tanto, deberá realizar durante un lapso trabajos preventivos. No hay una fecha tentativa de su reinserción al grupo, pero la idea es que se recupere para evitar un dolor de cabeza mayor.