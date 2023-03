Miguel Russo sigue sin exhibir un equipo que hable el mismo idioma entre las líneas. Central no ofreció ante Unión síntomas de mejoría como deseaba tras el bochazo con Sarmiento

Técnicamente está desalineado. Central sigue mostrando patrones inestables a nivel colectivo. Contra Unión rescató un empate por una creatividad espontánea de Lautaro Giaccone, quien decretó el 1 a 1 cuando el termómetro pasional parecía explotar de impotencia en el Gigante. Miguel Russo ratificó que le está costando más de lo pensado poder plasmar una formación donde los intérpretes hablen el mismo idioma entre las diferentes líneas. En este aspecto, el equipo no evoluciona. Todo lo contrario. Si bien el canalla venía de sufrir cuatro goles en 19 minutos en Junín, frente al tatengue no sucumbió nuevamente desde lo numérico, pero sí desde el rendimiento.

En otros puntos, no. Es cierto que el elenco auriazul no perdió esta vez. Empató. Pero volvió a mostrar un repertorio muy limitado. Básico. En ese aspecto no hizo más que agudizar una crisis que envuelve al cuerpo técnico. Por más que el DT haya resaltado públicamente que “no podíamos perder dos partidos seguidos”, también es verdad que lo dijo para desviar el eje de la problemática que destila esta versión centralista 2023.