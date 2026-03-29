El otoño se hace desear en Rosario: qué son los bloqueos atmosféricos y por qué traen calor y humedad

Un sistema de altas presiones impide el ingreso de aire frío y mantiene temperaturas elevadas y humedad en Rosario. La explicación de una experta

¿Dónde está el otoño?, la pregunta que más se repite por estos días en Rosario

El inicio del otoño en Rosario está lejos de parecerse a la imagen clásica de temperaturas templadas y aire fresco. Por el contrario, el calor, la humedad y el ambiente sofocante siguen marcando el pulso de los últimos días de marzo y el comienzo de abril.

Ante este escenario, la observadora meteorológica Vanessa Balchunas aportó una explicación clara sobre qué está ocurriendo en la región y por qué el cambio de estación no implica necesariamente un descenso térmico inmediato.

A través de sus redes sociales, la especialista advirtió que “el cambio de estación no garantiza aire fresco” y remarcó que el comportamiento del clima responde a dinámicas atmosféricas que muchas veces no coinciden con el calendario.

Según detalló Balchunas, el fenómeno que afecta actualmente a gran parte del centro del país se debe a un sistema de altas presiones ubicado en el centro-este de Argentina.

Vamos aclarando el panorama.Y de paso cito a Arjona ♥. Dejo por acá unos tips para entender por qué Otoño nos está traicionando en las puertas de abril . Si quieren saber cuántos días más de calor, por qué si llueve sube la temperatura y cuándo bajara , sigan acá pic.twitter.com/DEVtRJ21l8

Este sistema actúa como una especie de barrera que impide el ingreso de aire frío desde el sur. Como consecuencia, el viento norte circula sin obstáculos, favoreciendo el aumento de las temperaturas y potenciando la sensación térmica.

“El viento norte no tiene ningún freno y, en los momentos de cielo despejado, aumenta el calor y el ambiente sofocante, sumado a la humedad”, explicó.

A esto se suma otro factor clave: la falta de circulación de aire en altura, lo que contribuye a que estas condiciones se mantengan durante varios días consecutivos.

Calor húmedo y sensación agobiante

La especialista describió que este tipo de bloqueos suele extenderse entre tres y siete días. Durante las primeras jornadas, el calor se vuelve cada vez más intenso y húmedo.

En ese contexto, no se descartan temperaturas que superen los 30 grados, incluso en la antesala de abril. “Los primeros tres o cuatro días el calor se vuelve húmedo, pegajoso y el ambiente se torna sofocante”, señaló.

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Además, este patrón explica por qué, en algunos casos, las lluvias no traen alivio inmediato. La humedad elevada puede provocar que, tras precipitaciones aisladas, la sensación térmica incluso aumente.

Cuándo podría llegar el alivio

De acuerdo con el análisis de Balchunas, el cambio de condiciones comenzaría a notarse hacia el quinto día de este bloqueo atmosférico.

“Estos bloqueos tienen los días contados”, aseguró, y precisó que actualmente el fenómeno se encuentra en su tercera jornada, por lo que en los próximos días podría registrarse un descenso de temperaturas.

Hasta entonces, Rosario continuará atravesando jornadas con calor inusual para esta época del año, con altos niveles de humedad y escaso alivio térmico, una combinación que confirma que el otoño, por ahora, se hace esperar.