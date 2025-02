Central es hoy un excelente local y un muy buen visitante

Un equipo no funciona bien así porque sí, sino que algo tiene que haber en el medio para que los buenos resultados resulten una constante. Y Central puede tener uno o varios motivos para sentir que la cosa marcha por los carriles deseados, pero de lo que no hay dudas es que esos atributos, que pueden pocos o muchos, los hace valer, no sólo en su cancha, sino también afuera. Hoy Central es un excelente local y un muy buen visitante. La condición de invicto habla por sí sola, y eso que fueron más los partidos que disputó fuera del Gigante que en Arroyito mismo.