Central: el karma de visitante bajo la conducción de Somoza

Así como se ponderó, en la previa de Lanús, la cierta fortaleza que Central había mostrado jugando de local bajo la conducción de Leandro Somoza , ahora es tiempo de invertir la taba, de hablar, con Huracán a la vuelta de la esquina, de las tremendas dificultades que mostró el canalla cada vez que le tocó salir de Arroyito, siempre desde que Somoza es el entrenador. Es que el número es lapidario: en los cuatro partidos que Central jugó como visitante no sumó ni siquiera un punto, los perdió a todos.

La posibilidad de que exista algún condimento emocional está, pero por ahí no es algo en lo que Somoza esté trabajando por estos días porque puede considerar que la mejor manera de resolver esos inconvenientes es a través del juego y que no hay nada de la cabeza que forme parte de ese comportamiento que, a todas luces, deja mucho que desear.

Tigre.jpg En el primer partido de Central con Somoza de técnico fue derrota frente a Tigre. Héctor Rio / La Capital

El número que tiene el Central de Somoza jugando en condición de visitante es lapidario y no resiste el más mínimo análisis del lado estadístico. Porque las cuatro veces que viajó, se volvió con las manos vacías. No hace mucho que a un técnico de Central le sucede algo parecido, ya que el que sufrió este número fue el Kily González, su antecesor.

Primero fue el turno de Tigre, en lo que fue el primer partido de Somoza como DT y apenas unos pocos días de trabajo encima, pero lo cierto es que perdió (0-2). Después llegó el turno de Mar del Plata, donde Aldosivi le ganó con lo justo (1 a 0) en un partido en el que el canalla posiblemente haya merecido al menos el empate. No obstante, también lo perdió. A los pocos días a Central le llegó la hora de viajar a cancha de Lanús y pasó lo de siempre, quedó de rodillas con un 1-3 que no dejó margen para la duda. Ya sobre el final del campeonato el equipo se presentó en el Tomás A. Ducó (donde jugará este viernes por la noche), frente a Huracán y no pudo revertir la historia. Fue más de lo mismo y perdió por 2-1. Es decir, cuatro salidas de Rosario y todos los regresos fueron de la misma forma, con las manos vacías.

Aldosivi.jpg En Mar del Plata, Central mereció mejor suerte, pero se volvió con las manos vacías. Leonardo Vincenti / La Capital

Es más, no se cuenta como visitante porque fue en cancha neutral, pero cuando Central fue a cancha de Unión a jugar contra Sol de Mayo por Copa Argentina, tampoco ganó. No pasó del empate en los 90 minutos y el pase a 16avos lo logró por la vía de los penales.

Puede haber algo de casualidad en lo que se marca, pero a esta altura del proceso, con cuatro partidos jugados como visitante (y más teniendo en cuenta el contraste con el comportamiento del equipo cuando actúa de local) ya da como para pensar que al equipo hay algo que le está faltando, desde el juego, el convencimiento, la actitud o lo que fuere.

LanusSS.jpg El canalla tampoco pudo sumar en cancha de Lanús, donde perdió por 3 a 1. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

De esto también habló Somoza antes del inicio del torneo y dijo que están frente a la necesidad de cambiar la realidad. Se sabe que para apuntalar una buena campaña siempre es necesario sumar puntos como visitante para fortalecer lo que se hace como local y en este torneo ya hay una cuota mayor de necesidad porque en el debut, en el Gigante, el equipo no pudo sumar de a tres.

El plantel querrá hacer borrón y cuenta nueva por todo eso malo de lo hecho hasta el momento, pero Somoza más que nadie pretenderá ver una reacción de su equipo fuera de Aroyito. Este viernes se le presenta el primer desafío en su intento de empezar a mostrar otra cara y desterrar de una buena vez ese karma que, por ahora, lo persigue a sol y a sombra.

HuracanLV.jpg Central lo ganaba en el Ducó ante Huracán, pero el Globo se lo dio vuelta con uno menos. Leonardo Vincenti / La Capital

La última vez fue con el Kily

Desde que asumió Leandro Somoza todavía no pudo sumar una unidad fuera del Gigante. La última vez que sucedió fue en 2021, con Cristian González como entrenador. Con el Kily los canallas perdieron como visitantes los primeros tres partidos de la Liga Profesional 2021 (Godoy Cruz 1-2, Gimnasia 0-1 y Sarmiento 0-1) y luego cayeron por 1 a 0 ante Bragantino, en Brasil, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021.

Solamente considerando los torneos argentinos, la última vez que los canallas sufrieron cuatro derrotas al hilo fuera de casa fue con Edgardo Bauza como entrenador, entre las fechas 10 y 16 inclusive de la Superliga 2018/19: Patronato 1-2, Atlético Tucumán 1-2, Vélez 0-2 y Huracán 1-2. Mientras, el último DT canalla que perdió los primeros 4 partidos que dirigió como visitante como Somoza fue Pablo Andrés Sánchez en el Apertura 2008 (River 0-2, San Lorenzo 1-2, Vélez 1-2 y Racing 1-4).

Otro dato que llama la atención es que en 25 de los últimos 26 encuentros que Central jugó como visitante, recibió al menos un gol. La última vez que pudo mantener la valla invicta en esta condición data del 3 de marzo de 2022, cuando el equipo del Kily González derrotó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con gol de Facundo Almada.