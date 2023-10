Central tiene una deuda enorme, con tres vencimientos impostergables

Central acarrea una deuda pendiente desde el inicio de la temporada a la que prácticamente nunca pudo hacerle frente y se trata de lo que en el fútbol suele llamarse “deuda externa”. Es que el comportamiento del canalla a lo largo de este 2023 fue muy endeble en ese sentido y no es que ahora deba buscar la forma de reparar en parte esa falencia, sino que está frente a la obligación mostrar firmeza en los próximos tres vencimientos que se le avecinan, por la sencilla razón de que si no lo hace los números no le cerrarán para lograr uno de los objetivos planteados en este segundo semestre: el de meterse entre los cuatro primeros de su zona para disputar las instancias finales de la Copa de la Liga. Instituto primero, Barracas Central después y Arsenal en el cierre serán esos tres compromisos de pago a los que el equipo de Miguel Angel Russo deberá hacerles frente.