Rosario Central debe cosechar afuera para que rinda lo de adentro

Después de la victoria ante Godoy Cruz, en el Gigante, mucho se habló de los buenos números que está logrando Central en condición de local, que en definitiva son los que lo mantienen por ahora en la parte superior de la tabla, pero como el fútbol no da respiro ni lugar a relajaciones, el equipo de Miguel Angel Russo tiene que empezar a hacerte fuerte de visitante, justamente para que rindan aún más esos puntos obtenidos en Arroyito. Y es algo que a Central no le resultó sencillo en estos últimos tiempos, a tal punto que de los últimos 20 partidos fuera de Rosario el canalla ganó sólo en tres ocasiones (dos con Carlos Tevez como entrenador y la restante con el Kily González). Un lindo desafío para Russo y sus dirigidos para comenzar a torcer la historia y cuanto antes mejor, sabiendo que el punto puede resultar bueno, pero mucho más saludable será sumar de a tres, siempre y cuando no decaiga la cosecha en Arroyito. Ya este viernes tendrá la chance de hacerlo en Junín, ante Sarmiento.