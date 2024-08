Central debe cambiar el chip y ratificar o virar el rumbo, decisiones ineludibles

Las copas internacionales ya fueron, los clásicos disputados y ganados, la Copa Argentina hace rato dejó de ser y Miguel Ángel Russo ya no está. Fundamentalmente, Russo ya no está. Y ese es el principal dilema en el que está inmersa hoy la comisión directiva de Central. ¿Qué hacer con la conducción técnica? No por nada, después de cinco partidos, todos ellos de los importantes, Matías Lequi aún no fue ratificado. Y aunque volvió a sobrevolar la chance de Eduardo Coudet, no es seguro que, si el Chacho no está disponible como antes de la serie con Fortaleza, el interino continúe. Más allá de que no haya hoy otras opciones, pero siempre puede aparecer una.