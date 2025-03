Central: cuándo se reincorporan Campaz y Sández tras los partidos por las eliminatorias

Los futbolistas canallas se enfrentaron el miércoles, en el empate entre Colombia y Paraguay. El Bicho jugó algunos minutos, pero el lateral no

Campaz tuvo algunos minutos en cancha ante Paraguay, mientras que Sández no jugó ninguno de los dos partidos.

Desde este jueves por la mañana Ariel Holan y sus colaboradores tendrán a disposición a ambos futbolistas y por supuesto los evaluarán para ver en que condiciones llegaron, pero se descuenta que no van a tener inconvenientes para jugar.

La particularidad del caso es que Campaz y Sández coincidieron en cancha, aunque uno estuvo un rato dentro del campo y el otro no tuvo la chance de ingresar. Es por eso que los dos regresarán juntos.

Campa.jpeg El Bicho Campaz es pieza clave en el Central de Holan. Seguramente será titular el sábado en el Monumental. Celina Mutti Lovera / La Capital

En Central tuvieron contactos con el Bicho y Gusa y saben que están bien, pero tienen también en claro que tienen un largo viaje desde Colombia, con escala en Panamá. Es que el encuentro entre Colombia y Paraguay, por las eliminatorias sudamericanas, se jugó en Barranquilla.

Campaz sí, Sández no

De los dos, el único que jugó algunos minutos fue Campaz. El Bicho ingresó a los 62 minutos en lugar de James Rodríguez. En el partido anterior, en la derrota contra Brasil, no entró. Mientras, Sández estuvo en el banco, pero no tuvo la oportunidad de ingresar. No lo hizo contra Chile y tampoco ahora frente a Colombia.

>>Leer más: Central: la curiosa estadística donde Ignacio Malcorra superó a Marco Ruben

Sandez.jpeg Agustín Sández estuvo dos semanas con su selección, pero ahora vuelve a ponerse la camiseta de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Es por eso que se espera que desde lo físico lleguen aptos para la competencia, amén del cansancio del viaje, pero es algo a lo que los futbolistas están bastante acostumbrados.

Una vez en Arroyo Seco, Holan evaluará cómo están y de inmediato deberá tomar una decisión respecto a sus presencias el sábado en el Monumental, pero todo indica que ambos serán parte del equipo titular.