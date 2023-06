Central: Cortez jugará en lugar del lesionado Martínez

El mendocino tendrá una nueva chance desde el arranque, ante Barracas. Russo no confirmó si mantendrá la línea de cuatro o si apostará por los tres centrales

Una nueva chance para Ismael Cortez. Tal como sucedió en dos partidos en este último tiempo en Central, el lateral derecho tendrá una nueva oportunidad desde el arranque, en lugar de Damián Martínez, quien en esta ocasión se queda afuera por lesión, una movida que Miguel Angel Russo no tenía en mente y que seguramente no hubiera hecho si el Gitano se hubiese recuperado de la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió terminar el partido ante Instituto. Esa variante está prácticamente confirmada, pero de lo que no hay oficialización es sobre qué hará el entrenador canalla respecto al esquema, si mantendrá la estructura de los últimos encuentros o si volverá a los tres centrales en el fondo.