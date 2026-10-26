Exphortar puso el foco en los desafíos de la producción y comercialización de hortalizas

El encuentro que se realizó en Arroyo Seco combinó capacitación y nuevas tecnologías con debates sobre precios y pérdidas. La variabilidad climática y la necesidad de profesionalizar la cadena atravesaron el encuentro

Entre tecnología, ensayos, charlas de capacitación y economía para la pequeña y media empresa agropecuaria, la nueva edición de la Exposición Hortícola de Argentina (Exphortar) que se realizó en la localidad de Arroyo Seco (Santa Fe) concluyó con un montón de herramientas para que los productores impulsen los cambios que se necesitan.

La jornada, que viene siendo fortalecedora para el sector, se ha transformado en la cajita feliz de los horticultores y los proveedores de insumos, tecnologías y semillas que sostienen la actividad en las distintas provincias del país. También es un encuentro para el intercambio y la queja, que en este caso quedó plasmada en los reclamos para atenuar los intereses particulares que vienen dañando a todo la cadena , desde el intermedio hacia la falta de cuidado de los cultivos que son descartados sin reconocer el valor alimenticio y de mercado que representan.

Un poco más de profesionalidad es lo que se pidió para que las regiones se complementen en favor de los consumidores y los precios que tarde o temprano, terminar golpeando a todos los jugadores.

No es fácil, ya que las grandes observaciones estuvieron entre los que producen para la industrialización o el guardado y aquellos que lo hacen para el mercado de productos hortícolas frescos. Acá es donde hay punto de análisis que se profundiza mucho más con las eventualidades climáticas.

“Sabemos que las grandes variaciones la sufren las verduras frescas, ya que -a veces- se nutren de mucha inestabilidad por pérdidas, falta de producto, encarecimiento y la bronca por los precios que van desde el verdulero a los consumidores”, explicó Marcelo Ansaldi, productor hortícola de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Al mismo tiempo, reconoció que una opción son los enlatados, pero no todos apetecen comprar de esta manera ya que sigue siendo muy alto el porcentaje de las ventas en fresco.

Las distorsiones

Una explicación más técnica o de mercado, la dio el Ing. Rodolfo Grasso, un especialista en cultivos intensivos que resumió todo a la oferta y demanda. “Es un mercado que cuando tiene mucha producción de verduras, baja los precios”, dijo aclarando a veces no influye solo lo que genera un cinturón hortícola, sino el de todas las regiones del país, e incluso del exterior -que más allá de enviar los productos faltantes-, remiten los que se tienen; ocasionando super ofertas, baja de precios y demás distorsiones.

Sorprendidos por la tormenta, la edición 2026 de ExpHortar se desarrolló durante este octubre parecido a un abril o una primavera con características de otoño. No es casual, el marco es de eventualidad, cambio climático y la famosa corriente del Niño que no da fin a las heladas, días fríos y noches frescas.

“Estamos en un momento, donde los cultivos de invierno no se terminan. Sigue habiendo mucha espinaca, acelga y los mercados están invadidos de mercaderías baratas; y otras que están caras como el pimiento o la papa que han carecido de reposición por las intensas lluvias y heladas tardías”, indicó Grasso, quien instó a que el consumidor aprenda a tener paciencia y cuando se eleven los precios, solo basta con esperar unas semanas o días para que dejen de estar elevados.

El dato, que fue compartido por el productor Marcelo Ansaldi, también agregó otro elemento que fue parte del intercambio en la expo. Pasó por analizar algunas consultas sobre la pérdida de sabor y valor nutricional de las hortalizas.

“Hemos dimensionado el tema y la lucha por mejorar, combatir las variables del clima, las resistencias de las plantas y otras principios. El sector ha comenzado a adquirir semillas con variaciones genéticas que aportan resistencia a hongos, plagas y otros insectos. Estamos evaluando si esto es consecuencia o pérdida en las verduras de hoja”, resumió agregando que las variedad de antes eran menos lindas, aunque de mayor sabor.

Aunque todavía, no es un dato científico, es considerado de importancia en todo la zona de abastecimiento del Gran Rosario, que nuclea más de 3.000 hectáreas productivas y se ha transformado en la región por excelencia para los cultivos hortícolas que van a industrialización.

Al recorrer la expo sorprendía la presencia de firmas con productos biológicos, que varían entre 60 y 200 alternativas para todos los cultivos intensivos y tradicionales de Argentina.