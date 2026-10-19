El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas principales de la victoria

El extremo derecho volvió a ser el desequilibrante arriba. Intervino en los goles del triunfo de Newell's sobre Central Córdoba. El mejor del uno x uno leproso

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Los once de Newell's, en el Coloso del Parque, ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Walter Mazzantti volvió a ser el principal protagonista de una nueva puesta en escena de Newell's . La fecha pasada, contra Gimnasia de Mendoza, no fue suficiente para evitar la derrota. Ahora, en el Coloso, fue el gran responsable de la victoria sobre Central Córdoba de Santiago del Estero. Para prueba: participó en los dos tantos del conjunto rojinegro

Josué Reinatti 4: falló en el cálculo del centro que Sequeira aprovechó para señalar el descuento.

Martín Ortega 5,5: firme en defensa, pasó al ataque con determinación. Le faltó terminar mejor las proyecciones.

Bruno Cabrera 5: fue poco exigido en su sector. Casi convierte en un tiro de esquina.

Lucas Carrizo 6,5: cada envío que lanza desde larga distancia llega justa al destinatario. Sólido de arriba y por abajo.

Franco Escobar 4,5: se dedicó a cerrar su lateral, casi sin proyectarse. Por momentos perdió a Sequeira, como en el gol del descuento.

Jerónimo Gómez Mattar 6,5: la conquista de la apertura y la actitud para pasar al ataque con pelota al pie y hacerla circular.

Rodrigo Herrera 5: fue el volante dedicado a la marca. Cuando el rival tuvo más la pelota, no se mostró tan seguro en la recuperación.

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Walter Mazzantti 7: preocupó en todo momento a la defensa visitante. Encaró, llegó hasta el fondo y participó en los dos goles.

Facundo Guch 4,5: se rescata que la pidió y trató de gambetear y llevarla, aunque produjo muy poco.

Santiago Solari 5: se equivocó en la finalización de cada jugada, por impreciso o individualista. Se lo rescata por el gol.

Matías Cóccaro 4: desaprovechó una doble oportunidad frente a Aguerre. Perdió los mano a mano.

Ingresaron en el complemento en Newell's:

Alan Soñora 4: no logró conectarse con la pelota, llevarla y tocar hacia adelante.

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Juan Ignacio Ramírez -: tuvo una oportunidad de frente al arco y la tiró afuera, tras un centro de Mazzantti.

Lucas Gómez -: ingresó para reforzar la contención en el medio cuando quedaba poco tiempo.

Jerónimo Russo -: entró en el cierre, para cambiar el aire del equipo.

El DT Frank Kudelka 6: el equipo asumió el rol que debía. Fue el protagonista y, con algunas limitaciones típicas de ataque, buscó la victoria con determinación. Debió ganarlo sin tantos apremios. Una falla defensiva hizo que corriera riesgo una victoria por la que hizo lo suficiente para conseguirla.