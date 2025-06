Central Córdoba visita a Mercedes con la premisa de terminar la rueda bien arriba

Con la premisa de volver al triunfo, Central Córdoba se presenta este jueves en la ciudad de Mercedes para enfrentar al club homónimo a partir de las 18, en el partido reprogramado correspondiente a la 11ª fecha en la Zona A de la Primera C.

El Charrúa quiere terminar bien arriba en la Zona A

El Charrúa va con la presión de sacar un buen resultado para encarar la segunda parte con más ventajas en busca del primer lugar y asegurarse así un lugar en la final con el ganador de la Zona B por el primer ascenso a la Primera B.

Por su parte, el Blanquinegro viene en alza en el certamen con dos triunfos y un empate. Se ubica en mitad de tabla con 14 unidades y será la primera vez que enfrente al Charrúa por los torneos de AFA.

Simón Sierra, desde el arranque

Simón Sierra estará desde el inicio en el once del Matador en reemplazo de Juan Ignacio Cettou, quien en el partido anterior llegó a la quinta tarjeta amarilla. En la previa del cotejo ante Mercedes, el mediocampista se refirió al ingreso de movida en el once titular.

“Estoy muy contento porque seré titular en el partido ante Mercedes, así me lo confirmaron los entrenadores en la última práctica. Es una buena oportunidad para seguir colaborando en lo que me pida el equipo donde me toque jugar”, dijo.

Y añadió: “La idea es tratar de sumar la mayor cantidad de minutos. Vamos a tratar de revertir esta situación que estamos pasando, fue un bajón que tuvimos en los dos partidos que perdimos. Ahora hay que tratar traer los tres puntos para Rosario para seguir bien arriba en la Zona A”.