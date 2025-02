Central Córdoba se vistió de gala: presentó la nueva camiseta

El club charrúa mostró en sociedad la camiseta, confeccionada por la empresa rosarina Fiume. El Matador se prepara para el debut en Primera C

Central Córdoba está próximo a hacer su debut en el torneo de Primera C, pero antes de eso presentó en sociedad la nueva indumentaria, que lucirá no sólo en esta temporada sino en la de 2026. La particularidad en esta ocasión es que la marca vestirá al Charrúa es rosarina: Fiume. De la ceremonia participaron los directivos de la institución de Tablada, los responsables de Fiume y, como no podía ser de otra forma, también estuvieron presentes jugadores y cuerpo técnico del Matador. La presentación fue en la sede de Central Córdoba, en la zona sur de la ciudad.