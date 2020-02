Central Córdoba se quedó sin entrenador

Lo que era un rumor anoche, en la mañana de hoy se confirmó. Eduardo Bustos Montoya dejó de ser el técnico de Central Córdoba, el sábado ante Midland dirigirá Nelson Forgues en forma interina y los cañones de la dirigencia apuntan al regreso de Marcelo Vaquero, de último paso por Argentino.

La derrota del sábado ante Dock Sud por 1 a 0 fue el detonante, como el hecho de que Córdoba siguió sin ganar de local en el arranque del año. Así, el Tati no pudo continuar el proyecto que lo llevó de dirigir en inferiores a la primera, donde no logró afianzar el equipo en puestos que le permitieran pelear el ascenso. Y por eso en la mañana de hoy se despidió del plantel, que quedará a cargo del Bocha Forgues, DT de inferiores, para el encuentro del sabado a las 17, en el Gabino Sosa ante Midland por la 7a fecha del Clausura de la C.

Ahora la dirigencia apuntaría al regreso de Vaquero como primera opción. Aún no hubo contactos con el técnico pero ése es el plan A. En las próximas horas le acercarían la propuesta, pero lo seguro es que el sábado dirigirá Forgues.

Hoy Córdoba está a 8 puntos de la cima del Clausura y a 7 del ingreso al reducido por el segundo ascenso.