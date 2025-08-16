La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

El Charrúa visita este sábado desde las 15.30 a Puerto Nuevo, con la obligación de sumar tres puntos para seguir dando pelea por el ascenso

16 de agosto 2025 · 06:15hs
Central Córdoba tiene un partido clave como visitante ante Puerto Nuevo.

Central Córdoba tiene un partido clave como visitante ante Puerto Nuevo.

Central Córdoba se juega esta tarde desde las 15.30 sus últimos cartuchos para tratar de ser el mejor de su zona y jugar la final con el ganador del otro grupo por un ascenso a la Primera B Metropolitana. Visitará a Puerto Nuevo, quien va último en el grupo de los charrúas, bajo el arbitraje de Jesús Manuel Girett.

El equipo de la dupla dirigida por Daniel Teglia y Diego Acoglanis no tiene otra opción que ganar. No tiene excusas para no hacerlo si quiere estar presente en el partido definitorio y no ir a buscar una segunda chance al reducido.

El pasado y el presente Charrúa

Después del gran comienzo que tuvo en el campeonato donde obtuvo 25 unidades de las primeras 27 en disputa, su campaña en el torneo de Primera C dio un giro de 180 grados, ya que logró solo diez unidades de las últimas 33.

Los charrúas tras enfrentar a Puerto Nuevo, quedarán libres. Y luego tendrá tres partidos para finalizar el torneo: Mercedes (L), Leandro N. Alem (V) y Defensores de Cambaceres (L).

Para el juego contra Puerto Nuevo, los charrúas tendrás dos modificaciones. Ingresan Valentín Robetto y Lucas Manochi, y salen Facundo Marín y Pablo Vranjicán, quienes acumulan cinco amarillas.

El equipo iría con Facundo Gastaudo; Mateo Yaszczuk, Paulo Killer, Valentín Robetto y Mario Senra; Francisco Duré, Simón Sierra, Gonzalo Gómez y Tomás Ramírez; Lucas Manochi y Joaquín Messi.

El resto de lo citados en el equipo de Tablada: Ignacio Colombo, Santiago Buzzi, Valentino Mozzi, Emanuel Rodríguez, Lucio Carranza, Santiago Flores, Agustín Flores, Valentín Detzel y Martín Cuenca. Dos quedarán afuera del banco de relevos.

Los concentrados en Central Córdoba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centralcordoba/status/1956452537084633333&partner=&hide_thread=false

