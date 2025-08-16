Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba se juega esta tarde desde las 15.30 sus últimos cartuchos para tratar de ser el mejor de su zona y jugar la final con el ganador del otro grupo por un ascenso a la Primera B Metropolitana. Visitará a Puerto Nuevo, quien va último en el grupo de los charrúas, bajo el arbitraje de Jesús Manuel Girett.
El equipo de la dupla dirigida por Daniel Teglia y Diego Acoglanis no tiene otra opción que ganar. No tiene excusas para no hacerlo si quiere estar presente en el partido definitorio y no ir a buscar una segunda chance al reducido.
El pasado y el presente Charrúa
Después del gran comienzo que tuvo en el campeonato donde obtuvo 25 unidades de las primeras 27 en disputa, su campaña en el torneo de Primera C dio un giro de 180 grados, ya que logró solo diez unidades de las últimas 33.
Los charrúas tras enfrentar a Puerto Nuevo, quedarán libres. Y luego tendrá tres partidos para finalizar el torneo: Mercedes (L), Leandro N. Alem (V) y Defensores de Cambaceres (L).
Para el juego contra Puerto Nuevo, los charrúas tendrás dos modificaciones. Ingresan Valentín Robetto y Lucas Manochi, y salen Facundo Marín y Pablo Vranjicán, quienes acumulan cinco amarillas.
El equipo iría con Facundo Gastaudo; Mateo Yaszczuk, Paulo Killer, Valentín Robetto y Mario Senra; Francisco Duré, Simón Sierra, Gonzalo Gómez y Tomás Ramírez; Lucas Manochi y Joaquín Messi.
El resto de lo citados en el equipo de Tablada: Ignacio Colombo, Santiago Buzzi, Valentino Mozzi, Emanuel Rodríguez, Lucio Carranza, Santiago Flores, Agustín Flores, Valentín Detzel y Martín Cuenca. Dos quedarán afuera del banco de relevos.
Los concentrados en Central Córdoba
