Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

El Charrúa igualó 1 a 1 ante el Naranja en su cancha y sigue perdiendo puntos muy importantes, otra vez como local.

Otra vez desconocido, debiendo desde el juego y con otro empate que lo hace perder puntos claves. Central Cordoba igualó 1-1 ante Lugano y no puede terminar de prenderse a la lucha por la punta. Gonzalo Gómez, el tanto charrúa. Que Lugano haya llegado de punto a este partido no aseguraba nada en la previa.

Porque a Central Córdoba siempre se le complica ante rivales sin nada que perder, que no escatiman a la hora de meterse atrás. Pero no quedaba otra que la victoria, para no perder el tren, para seguir peleando arriba hasta el final.

El Charrúa tomó el toro por las astas desde el inicio. Y de la misma manera golpeó. Apenas a los 3 minutos, tiro de esquina local a través de Facundo Marín, cabezazo de Gonzalo Gómez que rebotó en la espalda de Joaquín Messi, el 5 tomó el rebote y definió rápido para el 1-0.

Cuando Lugano se estaba acomodando, Pablo Vranjicán tuvo una muy clara un minuto después desde fuera del área, pero la pelota no tuvo destino feliz. Lo que pudo ser extender la ventaja terminó de la peor manera. Porque a los 7’, un pelotazo aislado del Naranja terminó en un error de Mateo Yaszczuk, a quien le pellizcaron la redonda y Martín Ruiz aprovechó para colocarla con todo el tiempo del mundo para el 1-1.

Leer más: Central solidario: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes entregaron juguetes en un hospital de Tucumán

Lugano complicaba con poco

A Central Córdoba se le hizo todo incómodo. Lugano lo complicaba con muy poco, con pelotas flotadas al fondo que terminaban en errores defensivos, con problemas de coberturas y titubeos a la hora de despejarla. Era un equipo dividido en dos: del medio para adelante daba la impresión que podía convertir en cualquier momento y en campo propio daba tantas ventajas que cada ataque visitante era medio gol.

El primer tiempo se fue con un tímido ida y vuelta, sin situaciones claras, con más insinuaciones que concreciones. Córdoba estaba obligado a mejorar. Momento para reflexionar, refrescar ideas, arremangarse y ponerse los pantalones largos del protagonismo.

Leer más: El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

Charrúa24 Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Central Córdoba inclinaba la cancha

El complemento siguió trabado, con tenencia dividida, aunque con la sensación de que algo estaba al caer. Y pudo ser así a los 54’ cuando una gran individual de Mario Senra por izquierda terminó en un centro venenoso al área que Messi no pudo empalmar bien y definió desviado. A los 58’ volvió a avisar desde Tomás Ramírez, pero el palo le negó el festejo. Fueron dos clarísimas. Córdoba empezaba a inclinar la cancha.

Los de Teglia/Acoglanis seguían atacando por izquierda y volvieron a tener tres chances nítidas para convertir. La primera con un derechazo a colocar de Senra que pegó en el palo y en la posterior con un cabezazo de Vranjicán que contuvo el golero ex-Newell’s Nazareno Gatas a los 66’. El uno también le ahogó el grito de gol a Marín a los 68’ después de una gran jugada personal.

El tramo final fue a la carga barracas. Yaszczuk, que había tenido un mal primer tiempo, recuperó confianza y sacaba al equipo del fondo. El ingresado Agustín Flores aportó su cuota de fútbol, lo mismo que Lucas Manochi para mejorar la presencia en ataque. Pero no le alcanzó, ni siquiera los 7 minutos adicionados para torcer el rumbo. Regaló más de un tiempo, se acordó tarde de apretar a Lugano y lo pagó caro perdiendo dos puntos fundamentales para lo que viene.

Síntesis del partido

CENTRAL CÓRDOBA:

Facundo Gastaudo: 5

Francisco Duré: 5,5

Valentino Mozzi: 5,5

Mateo Yaszczuk: 5

Mario Senra: 6

Gonzalo Gómez: 6

Simón Sierra: 6

Facundo Marín: 6

Tomás Ramírez: 5,5

Joaquín Messi: 5

Pablo Vranjican: 4,5

DT – Teglia/Acoglanis: 5

Ingresaron:

Agustín Flores (59' x Duré): 5,5

Valentín Rovetto (68' x Gómez): 5

Lucas Manochi (68' x Vranjicán): 5

LUGANO:

Nazareno Gatas: 5

Lucas Maidana: 4,5

Diego Fassi: 5

Tomás Garay: 5

Nicolás Bevegni: 5,5

Damián Galván: 6,5

Antonio Peralta: 5

Martín Ruiz: 6

Maximiliano Barrios: 5

Dylan Lencina: 5

Joel Borau: 4,5

DT- Javier Neto: 5

Ingresaron:

Facundo Moreno (60' x Peralta): 4,5

Mirko Luna (60' Garay): 4,5

Damián Gómez (71' x Maidana): 5

Facundo Forestieri (71' x Ruiz): 4,5

Jonathan Paoluccio (81' x Barrios): -

Árbitro – Guido Mascheroni: 4