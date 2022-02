Central Córdoba dio un paso en falso en el torneo de Primera C

Central Córdoba dejó pasar una inmejorable chance para ser puntero de la Primera C y en una pobre producción cayó ante Atlas en General Rodríguez por 2 a 0 en el marco de la 3ª fecha. Ahora, el charrúa debe meterse de lleno a preparar el cotejo para enfrentar a Boca por la Copa Argentina en Córdoba.

Después de la chance que tuvo el equipo de Tablada, el local se adelantó y a los 5’ Maldonado se mandó por la derecha y a la salida de Giroldi remató desviado.

A partir de esas dos situaciones, los equipos se prestaron el balón y el trámite se desarrolló en el mediocampo y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos.

Recién a los 33’, los charrúas llegaron con peligro al arco del marrón por intermedio de un tiro libre ejecutado por Musso que salió muy cerca del palo izquierdo.

El complemento arrancó con el tanto del local a los 55’, cuando el defensor charrúa Gino Parodi rechazó mal, Maldonado recibió el regalo, sacó un centro preciso al corazón del área y Sánchez con un remate suave estampó el 1-0.

A partir del tanto de los locales se hizo otro partido. La visita se adelantó y buscó la igualdad pero el marrón se cerró en defensa.

A los 75’, Bogino le cometió una falta a Sánchez dentro del área charrúa y el árbitro sancionó penal. El mismo jugador remató y Giroldi se quedó con el tiro.

En el final, Diego Rivero (ex de Boca y San Lorenzo) en una exquisita definición marcó el segundo y liquidó el pleito para el marrón.

Córdoba mostró muy poco y perdió en General Rodríguez ante Atlas. Ahora deberá cambiar el chip para enfrentar a Boca, el miércoles a las 21.10 por la Copa Argentina en Córdoba.

Matías Giroldi “Nos desordenamos y lo terminamos perdiendo”

El arquero Matías Giroldi otra vez fue el punto alto del equipo dirigido por Juan Rossi en su visita a General Rodríguez y sin filtro se refirió a la primera derrota de Córdoba en la Primera C. “Jugamos mal y más sobre todo después del gol de Atlas.

Nos desordenamos mucho y no encontramos los espacios para poder empatarlo. Fue un partido parejo en líneas generales pero Atlas metió el primero y después se defendió muy bien. En cambio nosotros tuvimos algunas chances para empatar pero no pudimos concretar esas oportunidades que se nos presentaron. En el final, en una jugada de contragolpe, Atlas llegó al segundo y ya no había más tiempo para llevarnos un punto” sostuvo el golero. Ahora hay que volver a los entrenamientos y meternos de lleno para enfrentar a Boca. Quiero ganarlo y pasar de fase. ”, dijo el guardavalla charrúa.

Giroldi también se refirió al penal que le atajó a Sánchez, el segundo que le detuvo al equipo de Néstor Retamar.“Pensé que se iba a repetir lo del año pasado, donde me tocó atajar un penal y luego lo empatamos. Lamentablemente esta vez no se dio en conseguir la igualdad que hubiese sido lo más justo. El torneo recién comienza y no podemos perder más puntos si queremos estar en los puestos de privilegio”, cerró el golero del matador después de la derrota que sufrió ante el marrón.