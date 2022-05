Central Córdoba debe volver al triunfo en la Primera C

chaaaa.jpg

Con ese panorama, el técnico charrúa intentará ser ofensivo y realizará un cambio en el mediocampo con el ingreso de Gaitán por el irregular Gómez. El ex jugador de Sportivo Las Parejas jugará por izquierda.

Por su parte el DT seguirá apostando al doble cinco conformado por Agustín Musso y Bautista Carrera. En tanto Franco Sarco seguirá jugando como volante por derecha. En la ofensiva estarán Guido Di Vanni y Nicolás González.

tabla.jpg

Con la alegría por haber regresado al once titular, Agustín Musso contó sus sensaciones. “Estoy muy contento por volver a la titularidad después de recuperarme de la lesión que me tuvo al mal traer. Era necesario poder tener rodaje en el once titulares y me sentí muy bien. Con respecto al cotejo, me quedó una sensación extraña ya que tuvimos todo para ganar y sólo sumamos un punto. Fuimos superiores al rival y hasta nos anularon un gol valido. Esto es futbol y ante El Porvenir tenemos la oportunidad de tomarnos revancha para que los tres puntos puedan quedarse en casa”, tiró Musso.