Central Córdoba-Argentino será televisado por RTS

El clásico de los sábados

Tras la fusión de la Primera C con la Primera D, categoría que no se disputa desde la presente temporada, la C reanudó su competencia en 2024 con 25 equipos: 13 que ya venían militando en la C, como en el caso de Central Córdoba, 11 provenientes de la D como Argentino, más Ituzaingó, descendido de la B. En tanto en la 30ª fecha el derbi será en el José Martín Olaeta.

El último choque entre Argentino y Córdoba se produjo por el torneo Clausura 2005 de la Primera B, cuando por la 16ª fecha jugaron el martes 26 de abril de 2005 en el Gigante de Arroyito y el triunfo por 2 a 1 fue para quien hizo de local, condición que le correspondió al salaíto, que no pudo jugar en Sorrento y Víctor Mercante por razones de seguridad. Entonces los goles del albo fueron marcados por Sandro Sánchez y Walter Ledesma, de penal, y el descuento de Diego Ávila para la visita.