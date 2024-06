Central conoce el rival en los play-off de la Copa Sudamericana

Central conocerá este sábado si el Inter del Chacho Coudet, Always Ready de Bolivia o Racing de Montevideo será el rival en la Copa Sudamericana.

Central encara días de definiciones. Se termina el semestre futbolístico en la Liga Profesional con la fecha del miércoles en Mendoza ante Godoy Cruz, pero le agregaron un cierre definitivo cuatro días después, con el partido de Copa Argentina con Barracas Central que mucha gracia no debe haberle hecho.

En ese sentido, hay tres posibilidades para Central, que quedó como el segundo mejor 2º en la Copa Libertadores: el Inter de Porto Alegre del Chacho Coudet, Always Ready de Bolivia y Racing de Montevideo . Todo eso se decidirá en el enfrentamiento que sostendrán esta noche, a las 21.30, el equipo brasileño frente a Delfín de Ecuador por Copa Sudamericana. Dependiendo de ese resultado, saldrá el rival canalla.

En el Grupo C de la Sudamericana ya clasificó a 8º el primero, Belgrano. Y lucharán por seguir en carrera Delfín (8 puntos, +2 de diferencia de gol, 9 goles a favor) e Inter (8, +2, 5 GF). Por lo tanto, el conjunto del Chacho, que será local en el estadio de Juventude de Río Grande do Sul , está obligado a ganar para seguir en carrera.

Todas las posibilidades para Central

Si gana Delfín, el rival canalla será Always Ready (11, +3, 10 GF), porque aunque lo haga por 1 a 0 y queden iguales en todo, se desempata por los goles de visitante y ahí los ecuatorianos tendrían un mínimo de 4 conquistas contras las 3 de los bolivianos.

Si hay empate, Delfín quedaría como el peor segundo de la Sudamericana y el rival auriazul sería entonces el que le sigue, Racing de Montevideo (11, +2, 10 GF).

Pero si gana Inter hay dos opciones. Si lo hace por un gol de diferencia, será el rival de Central, siempre y cuando no llegue a marcar cinco goles, es decir, que gane 5 a 4. Hasta 4 a 3, jugaría con el equipo de Russo. Si no, sería Always Ready.

En cambio si Inter vence por dos goles de diferencia, sin importar la cantidad de goles a favor, Central viajará a la altura de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar para jugar con Always.

Más temprano, Libertadores

Más temprano, a las 19, jugarán por el Grupo C de la Libertadores el último partido de la fase de grupos entre Gremio y el eliminado Estudiantes. El partido solo servirá para determinar si los de Porto Alegre terminan 1º o 2º. Si gana o empata desplazará a The Strongest.

Amén de todo esto, el domingo 16 Central enfrentará a Barracas por 16avos de Copa Argentina y aunque los canallas aceptan jugar en Capital Federal, la seguridad no estaría de acuerdo. No se jugaría en San Nicolás y cobró fuerza la opción de La Rioja.