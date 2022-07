Central: a Carlos Tevez el clásico le llegó al toque

A Carlos Tevez le llegó demasiado rápido una de las paradas más bravas que hay en el mundo del fútbol y en especial en Rosario, donde el clásico suele tomar una dimensión un tanto desmedida. Porque después de apenas cuatro partidos como entrenador de Central, el Apache afrontará un compromiso que, para bien o para mal, acostumbra a dejar una huella en los protagonistas. Y como Tevez se subió al barco en medio de la tormenta no tuvo el tiempo suficiente como para lograr la aclimatación necesaria de cara a un partido de alta tensión. “Voy a disfrutar mi primer clásico”, dijo Tevez minutos después del empate ante Independiente, pero sabiendo que las cuestiones emocionales no lo es todo, sino que lo deportivo es fundamental. ¿Qué es lo que logró hasta aquí el DT canalla? Que su equipo mostrara una mejora paulatina, que todavía no se transformó en un verdadero salto de calidad, pero sí con mejoras en unos cuantos aspectos.