Central: Carlos Quintana sufrió una lesión que lo dejará varios partidos afuera

Carlos Quintana no estará disponible por varios partidos en Central. El cuerpo médico confirmó una lesión que puede ser importante y aunque no especificó el tiempo de recuperación, de mínima le llevará un mes, en lo que será una baja importante para Matías Lequi quien, además, no tiene al otro zaguero titular, Facundo Mallo. Lo bueno es que vuelve Marco Ruben.