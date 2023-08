Central: ¿anuncio inminente o seguirá la espera?

La dirigencia canalla espera cerrar a la inmediatez al arquero Werner y al polifuncional Lovera, aunque ya adelantó que no sumarán nuevas caras "a elevados precios".

La directiva de Central ya marcó la cancha. Afirmó que no harán "locuras financieras ni económicas " para sumar refuerzos como clama Miguel Russo. Considera que al plantel le faltan un par de piezas, sobre todo en el corazón del mediocampo. Se tomará su tiempo para ver si llega ese apellido que reúna las características básicas que pide el cuerpo técnico de Arroyito: que tenga rodaje, se ponga la camiseta y juegue ni bien llegue. Eso sí, la comisión canalla ratificó que espera poder abrochar de una buena vez las contrataciones del arquero Axel Werner y el polifuncional Maximiliano Lovera.

El hincha espera un anuncio inminente. Aunque la realidad marca que no habría que sorprenderse si extenderá la espera. Hay gestiones encaminadas. También algunas operaciones que no prosperarán porque en Central no están dispuestos a desembolsar sumas considerables por ciertos apellidos.