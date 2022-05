Central: Di María aclaró que "la idea es jugar un año más en Europa y después pegar la vuelta"

"Muchos te dicen «vende humo, porqué no volvés si sos tan hincha». No es fácil dejar las cosas de lado por pegar la vuelta. Viene un Mundial", aclaró el ex jugador canalla

Desde hace un tiempo el posible regreso de Angelito a Central se intensificó, aunque el propio jugador le puso un freno a la situación y para su vuelta los canallas deberán esperar. "Estoy feliz de ganar otro campeonato, llevo 7 años en el club y haberla ganado 5 veces es importante. Me preparo y entreno para eso. Se me termina el contrato en junio y la idea es quedarme un año más en PSG. No sé si los dirigentes del club tienen las ganas de que sea de esa manera. Hay un precontrato, pero si no se da buscaría otro equipo de Europa para llegar de la mejor manera al Mundial", adelantó Ángel Di María en una entrevista con Radio Urbana.

"La idea es jugar un año más en Europa y después pegar la vuelta. Con el mensaje que le mandé a Marco Ruben, quien quedó como el goleador del club, la gente empezó a hablar de nuevo. Muchos piensan y te dicen «vende humo, porqué no volvés si sos tan hincha». Uno tiene contrato y no es fácil dejar las cosas de lado por pegar la vuelta. Viene un Mundial y es la última chance de poder ser campeón del mundo", aclaró el ex canalla sobre los motivos por los cuales pretende quedarse unos meses más en el Viejo Continente.

https://twitter.com/todopasa1043/status/1523701132417150976 Ángel Di María sobre el futuro de su carrera: "La idea es uno más en Europa y después ya pegar la vuelta. Pero el fútbol ya sabemos cómo es y hay que ir año tras año viendo cómo va todo". #DiMaríaEnTodoPasa



A lo largo de la entrevista, Angelito fue consultado sobre la selección y las críticas que recibió tiempo atrás. "Muchas veces se me cruzó por la cabeza dejar (la selección), pero mis viejos no me enseñaron eso. No me enseñaron a dejar de luchar y de pelear por los objetivos", sostuvo.

Claro que con el paso del tiempo y la llegada de buenos resultados "ahora estamos en onda positiva y le dimos la alegría a la gente con la Copa América. El cariño de los hinchas es inolvidable e increíble".

En cuando a Maradona, Ángel lo recordó con mucho cariño. "Diego era mi segundo papá. Fue todo para mí. Me bancó cuando no me bancaban. Cuando me criticaban salió a bancarme, me siguió poniendo. Venía todas las noches a la habitación a hablarme", contó.