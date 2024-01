Central: Agustín Bravo es el segundo refuerzo canalla

El nombre de Bravo no estaba en el radar de nadie, pero hubo un seguimiento importante durante mucho tiempo de parte de la secretaría técnica, lo que desembocó en el visto bueno de parte del cuerpo técnico.

El futbolista ya realizó todos los trámites obligatorios antes de convertirse en jugador de Central. Pasó primero por la revisión médica pertinente y después de eso sí puso la firma en le contrato con el club de Arroyito. Cuando los dirigentes de Central realizaron el primer contacto con sus pares de Atlético Rafaela se habló de una sesión a préstamo, pero la negociación fue virando, hasta que se llegó a la compra de una parte del pase.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1743771408008708125&partner=&hide_thread=false Agustín Bravo se suma al equipo de Miguel



El marcador central de 22 años refuerza el plantel canalla. https://t.co/kGEQist1Ye



¡Bienvenido al campeón, Agu! pic.twitter.com/CErFtbb8bR — Rosario Central (@RosarioCentral) January 6, 2024

De esta manera Russo vuelve a tener cuatro jugadores en la zaga central, con la particularidad que que habrá dos diestros y dos zurdos. Entre los primeros están Facundo Mallo y Juan Cruz Komar, el otro, Bravo y Carlos Quintana. Pese a que no fue informado, Facundo Agüero finalizó su contrato con la institución y no sigue. Lo mismo sucedió con Agustín Toledo, quien retornó a Temperley

Para Bravo habrá seguramente un tiempo de adaptación primero al grupo, pero sobre todo a la divisional y eso es algo en lo que tendrá una injerencia total Russo, pero más allá de eso el DT sabe que ya tiene un refuerzo más, que se suma al volante central Franco Ibarra, quien fue la primera cara nueva cara nueva.

Se hizo oficial la continuidad de Broun

Central hizo oficial este sábado la continuidad de Jorge Broun, a quien a fines de diciembre se le había vencido el contrato, pero que extendió el vínculo por dos temporadas más, hasta diciembre de 2025.

La forma de informarlo fue particular, a través de un cartero que le lleva a Fatura la cinta de capitán en un sobre. "Qué suerte que estás acá campeón, pensé que te habías ido", le dije el hombre al arquero, quien rápidamente contestó: "Adónde me voy a ir, yo me quedo en casa".

El acuerdo entre Central y Broun se selló el pasado miércoles, luego de que las partes llegaran a un acuerdo, en el que no fue necesario ni siquiera una reunión cara a cara. Algunos días después el club le puso formalidad al tema al informar que el arquero, capitán y una de las figuras del equipo continuará en Arroyito.

Se fue Acosta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSoldeAmericapy%2Fstatus%2F1743300650702655565&partner=&hide_thread=false En casa



Bienvenido al Club Sol de América Marcelo Acosta.



Mediocampista últimamente en Rosario Central.



¡Que sea con éxito!#FuerzaSol pic.twitter.com/tfYw4cXBJJ — Club Sol de América (@SoldeAmericapy) January 5, 2024

Pese a que Central no informó nada, Marcelo Acosta no seguirá en Arroyito, ya que se confirmó que el volante fue cedido a Sol de América, club que sí lo hizo público en sus redes sociales.

Acosta había llegado como refuerzo en el libro de pases anterior, pero no sumó minutos. Sólo estuvo en el banco en dos partidos: ante Independiente y Gimnasia. El pase pertenece a Central.