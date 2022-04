Caruso Lombardi contra Chiqui Tapia: "No me deja dirigir"

“No dirijo porque no me dejan. Ayer estuve con un equipo y me voltearon hoy a la mañana. Me voltean de la AFA. El presidente de la AFA me voltea y no me deja dirigir en el fútbol argentino. Anoche me volteó mal: dos equipos grandes de la A, dos del Nacional B y uno importante de la B Metro que me bajaron en 15 minutos. Me voltean porque estoy a favor de los técnicos”, denunció Caruso en una entrevista con Súper Deportivo Radio en Villa Trinidad FM 97.9.