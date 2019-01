Llegaron Duván Vergara y Nahuel Molina. Edgardo Bauza esperaba (y espera tal vez) un zaguero central que no vendrá. Pero hay que decir que, a priori y aún con menos billetera que en otros mercados, Central se reforzó más que bien para afrontar una Superliga en la que tienen que remontar en la tabla y los promedios y, sobre todo, para una Copa Libertadores que siempre enciende ilusiones extra, más con el Patón al mando que ya sabe eso de celebrar en el torneo continental más importante. También está el único partido de la Supercopa Argentina, que da un título de premio. Para todo eso era necesario jerarquizar el plantel como el técnico pidió. Y siempre considerando los contextos y las posibilidades de los clubes, lo logró. Son 6 caras nuevas que sin dudas renovaron las expectativas.

Bauza dijo ayer una gran verdad en la conferencia de prensa de Arroyo Seco. "Yo creo que este equipo va a ser totalmente diferente al que salió campeón. Tiene más variantes". Tiene razón. "Incorporamos jugadores importantes y lo que falta es que se adapten al fútbol argentino y al equipo", se explayó. Y agradeció también: "Tratamos de mejorar el plantel y los dirigentes se movieron muy bien, se sacrificaron para traer buenos jugadores".

Seguramente para el Patón la ecuación perfecta hubiera sido con la incorporación de un zaguero de experiencia, de la talla de Matías Caruzzo. También es cierto que el club tiene tres para competir en acompañarlo: Oscar Cabezas, Marcelo Ortiz y Miguel Barbieri. Parece claro que es el único punto flaco en el ideario del Patón, pero el resto de las necesidades están bien cubiertas.

Para empezar, y en orden cronológico también, Central se reforzó en un lugar clave, que realmente precisaba: el de volante central de características defensivas. Leonardo Gil tiene otras cualidades, el pibe Emmanuel Ojeda está en formación y por eso la llegada de Fabián Rinaudo fue bienvenida. Es un 5 clásico y seguramente le permitirá lucir un poco más a Néstor Ortigoza. De hecho, el mismo Gordo lo reconoció ayer: "Rinaudo es más defensivo y Gil tiene más características similares a las mías. Me suelto un poco más con Rinaudo en cancha".

Además, el arribo de Rinaudo hizo olvidar rápidamente el fiasco del uruguayo Diego Arismendi (rescindió), que jamás pudo asentarse ni adaptarse, un ítem en que ayer el Patón hizo hincapié respecto a los colombianos Jarlan Barrera y Duván Vergara, dos jugadores que llegaron para alimentar la estructura ofensiva del equipo, que es lo que también pretendía el técnico. "Falta que se adapten al fútbol argentino y al equipo. Vienen de un fútbol diferente", advirtió.

Esa duda siempre está con la llegada de extranjeros pero sólo se resuelve en la cancha. Tanto Barrera como Vergara (Central compró el 80% del pase, ayer hizo la revisión médica y a la tarde firmó por tres años y medio) vienen con buenos antecedentes en Junior de Barranquilla y Envigado. El primero es un enganche o mediapunta que juega detrás del 9. El otro es externo, que puede ser volante o extremo y puede moverse por ambas bandas. Esa versatilidad también la tiene Bauza en Agustín Allione, el jugador más buscado por Central de los últimos años. Claro que el caso del ex Bahía es diferente al de Vergara, ya que es un volante definido. También con características más ofensivas. Por ahora ninguno estará de arranque y aparecen Diego Becker y el retornado Jonás Aguirre (¿el séptimo refuerzo?) para dar pelea. Por eso, y porque están también el Colo Gil y Washington Camacho en las gateras, a simple vista se nota que el Patón tiene variantes en serio. Como la de los juveniles, hoy en segundo plano, Lovera, el otro Becker, Lioi o Joaquín Pereyra

El combo de ataque lo completó la llegada de Claudio Riaño, que mostró cosas interesantes en su estreno ante Racing. Una buena cuña entre Fernando Zampedri y Germán Herrera que va a generar una buena competencia, a quienes deberían empujar como alternativas juveniles otros dos Agustín: Maziero y Coscia.

Y para terminar, apareció Nahuel Molina. No se sabía de la necesidad de un lateral derecho, que además pueda ser volante. Ayer firmó y hoy es alternativa de Gonzalo Bettini.

¿El Patón tendrá además el plus del zaguero? Difícil. Amén de eso, y antes de agarrar el diario del lunes, Central se pertrechó muy bien para afrontar lo que vendrá.

Emanuel Ojeda jugará en reserva

Las reservas de Huracán y Central comienzan la actividad oficial del año con la disputa de su partido por la 16ª fecha. Y en el equipo del Kily González jugará de volante central Emanuel Ojeda, que con la llegada de Fabián Rinaudo y la continuidad de Leo Gil perdió algo de terreno desde el vamos. El encuentro se disputará en el predio de La Quemita. Los canallas tuvieron un buen comienzo de campeonato, pero luego se cayeron y ahora están 14º, a 16 puntos del líder San Lorenzo, aunque con un partido menos frente a River, lo mismo que en primera.