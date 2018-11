Carrizo: "Queremos coronar el semestre saliendo campeón"

Al igual que todo el equipo de Central , Federico Carrizo viene levantando el nivel. El otro día ante Estudiantes mostró un buen rendimiento y esta noche ante los sanjuaninos lo sostuvo con un buen primer tiempo. "Había que ganarlo como sea", señaló el volante, una vez que la victoria estaba consumada.

"Era un partido muy importante para nosotros, había que ganarlo como sea, siempre tratando de hacer lo mejor, pero nos sumaba mucho desde lo anímico y nos permite agarrar confianza después del partido del otro día. Hicimos un partido bueno, terminamos sufriendo, pero se ganó bien", analizó el Pachi todavía con las pulsaciones a mil.

Además del triunfo Canalla, Pachi Carrizo habló sobre los incidentes en el River - Boca: "Me tocó estar el día del gas pimienta y fue horrible. Me pongo en lugar de los muchachos, que tengo muchos amigos ahí, y es lamentable".





"Era importantísimo para nosotros haber podido ganar, porque venimos de un semestre complicado, en el que las cosas no nos salieron de la mejor manera. Pero ahora queda lo más lindo, el tramo final, y queremos coronarlo saliendo campeón. Sabiendo que vamos a jugar con cualquiera de los dos rivales que son durísimos (River y Gimnasia juegan la otra semi), pero era importante llegar de la mejor manera", recalcó el volante, que tuvo mucho desgaste.

A la hora de elegir rival para la final de la Copa Argentina, el Pachi no se inclinó por ninguno. "Cualquiera de los dos va a ser durísimo, los dos hicieron las cosas bien para estar donde están, pero nosotros tenemos que tratar de pensar en nosotros y llegar bien a ese partido", sentenció.

El volante canalla también fue consultado sobre la suspensión del superclásico del fin de semana pasado entre River y Boca, por la final de la Copa Libertadores. "Es muy triste lo que pasó el otro día. A mí me tocó vivir algo parecido en el 2015, con el tema del gas pimienta en cancha de Boca y fue horrible. No por mí, sino por lo que pasaron los jugadores de River. Hoy me toca mirarlo desde afuera, y me pongo en el lugar de los muchachos de Boca, donde tengo muchos amigos, y es lamentable. Ojalá se pueda solucionar de la mejor manera", cerró el volante canalla.