Carlos Quintana: "Siempre es importante sumar para seguir ahí arriba"

La excursión de Central a Córdoba dejó un empate sin goles frente a Talleres, pero más allá de que el equipo no pudo ganar, la sensación que quedó flotando en el plantel fue de conformismo. Al menos así lo entendió Carlos Quintana , quien aseguró que “lo importante es sumar siempre para seguir ahí arriba” .

QuintanaMB.jpeg Tras la lesión que sufrió el año pasado, Carlos Quintana se recuperó y volvió a ser una pieza clave en el equipo. Marcelo Bustamante / La Capital

El Central que jugó mucho afuera

Lo de la condición de visitante es todo un tema en Central, porque fueron muchos más los partidos que el equipo disputó hasta aquí en el torneo fuera del Gigante que en Arroyito (seis contra tres).

En ese sentido Quintana esgrimió que “veníamos de perder en La Bombonera en un partido muy parejo que pudimos empatarlo tranquilamente, y esta vez nos tocó con Talleres, en una cancha que siempre es difícil, y competimos de igual a igual ante un equipo que venía de ser campeón. Obviamente que por ser un equipo tan grande como lo es Central siempre queremos ganar, pero el punto sirve para seguir arriba. Lo importante es estar a la altura en cada partido”.

El haber sido uno de los jugadores más regulares de este último partido es algo que lo pone contento, pero sobre todo porque volvió a insertarse en el equipo tras una lesión.

El buen presente del zaguero central

“Me siento bien. Por suerte me pude recuperar bien de la lesión en la pretemporada. Eso hizo que pudiera estar en todos los partidos y cada fecha que pasa me voy sintiendo cada vez mejor”.

Gimenez.jpg Juan Giménez esta vez fue el ladero de Quintana. Ambos centrales se complementaron bien en Córdoba.

En esta ocasión el Pelado tuvo como ladero a Juan Giménez, un juvenil de apenas 18 años. “Es un orgullo para mí porque sé que a mi edad compito con chicos de esa edad, pero hay que estar a la altura”, dijo. Y agregó: “Juan es un jugador bárbaro, un chico que no sólo tiene mucho futuro, sino que tiene un gran presente. Cuando me toca con él trato de ayudarlo en cada partido y eso me pone contento”.

Está claro que su compañero habitual de zaga es Facundo Mallo, quien se recupera del desgarro que sufrió en el clásico y también tuvo palabras hacia el uruguayo. “Facu es un emblema para el club porque es un jugador bárbaro, por eso cuando no está se lo extraña, pero también hay que recalcar la buena labor de Juan y también de Juan Cruz (Komar) cuando le toca”.