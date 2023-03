Carloni: "Miguel Russo es muy querido, pero soy bauzista"

¿De Miguel Angel Russo qué opinas desde de lo deportivo?

Está sacando resultados. Y eso es, en definitiva, lo que importa. Porque el equipo de Carlos Tevez jugaba bien y era vistoso, aunque no llegaba a ganar....

¿Tevez ganaba una fortuna como dijeron en el club hace poco?

No, Todo el cuerpo técnico, que eran muchos, ganaba 12 millones de pesos.

Convenio por Buonanotte con Mitre

La venta de Facundo Buonanotte al codiciado y vistoso fútbol inglés hizo mover rápido a los directivos de Mitre de Pérez, quienes se frotan las manos para percibir cerca de 300 millones de pesos por el convenio que tiene firmado con Central. En Arroyito afirmaron en off que la anterior directiva no cumplió con las obligaciones. Sin embargo, Ricardo Carloni expuso el por qué no se pagó lo que corresponde al club de origen del crack, quien ahora milita en Brighton.

¿Es verdad que no le pagaron a Mitre?

El tema es así. La venta de Facundo se activó el 2 de enero de este año, una vez que cumplió la mayoría de edad. A partir de ahí se activa el importe del impuesto a la AFA, que dejamos la plata en caja para abonarlo también, y el convenio con Mitre. Pero ese es un tema que no se abona de la noche a la mañana.

¿Cómo se abona?

Lo de Buonanotte preguntamos para ver el convenio y, la verdad, es que en ese momento no estaba la documentación. Pero si está o lo tiene la entidad de Pérez, deberán recibirlo. Dejamos dinero para cumplir con esa y otras obligaciones.