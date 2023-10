Campaz fue el abanderado, Mallo y Quintana dos buenos escoltas

Alan Rodríguez 5: Por momentos lo sobrepasaron con facilidad, pero a los 30 del complemento se la sacó a Mazzantti, de frente al arco.

Kevin Ortiz 5: Buen primer tiempo, con autoridad. El complemento lo sufrió como el resto del equipo. Jugó cada pelota con decisión.

Agustín Toledo 5: Al igual que Ortiz, de mayor a menor. Bien ubicado en el PT, pero después el centro del campo perdió mucha marca.

Tomás O'Connor 5,5: Contenido por derecha, atado. La única con lucidez fue el pase en cortada a Campaz para el gol del colombiano.

Maximiliano Lovera 5,5: Participativo en el primer tiempo, pero en el segundo decayó y perdió poder y desequilibrio. Se fue antes.

Jaminton Campaz 7: Estuvo activo por izquierda, pero atado por una molestia. Golazo en el primer tiempo, el que abrió el marcador.

Tobías Cervera 5: Una entrega increíble, para tapar su falta de peso dentro de área. Corrió, presionó y ganó varias. Salió extenuado.

Ingresaron:

Ignacio Malcorra 4,5: Entró para manejarla y no le salió. El equipo no lo ayudó porque se refugió demasiado. Impreciso con la pelota en los pies.

Fabricio Oviedo 4,5: Se paró por derecha, en un puesto que no es el suyo. Sufrió mucho en el retroceso y con la pelota no aportó demasiado.

Octavio Bianchi -: No jugó demasiado pero de todo lo que intentó no le salió casi nada. Los hinchas le pidieron más actitud. No ingresó bien.

Juan Cruz Komar -: Fue a la derecha y sólo se dedicó a cubrir el sector. Ganó algunas de arriba y no mucho más. Cumplió.

Agustín Sández -: Ingresó en el final para superpoblar la defensa. Se quedó clavado en el fondo y colaboró con Mallo y Quintana.

Miguel Ángel Russo, el DT 5,5: Central sumó tres puntos clave y en definitiva es lo que cuenta, pero otra vez su equipo ganó por una jugada, en esta ocasión de Campaz. El canalla jugó y generó poco. En el segundo tiempo lo sobrepasaron ampliamente.

No ingresaron: Axel Werner, Ismael Cortez, Facundo Agüero, Dannovi Quiñones, Giovanni Bogado, Francesco Lo Celso y Agustín Módica.