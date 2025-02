Cambios en Newell's: cuál es el equipo que baraja Mariano Soso para el clásico

Mariano Soso no tenía mucho para guardar frente a Defensa pero lo hizo con su jugador más talentoso: Éver Banega, que igual disputó el complemento. Y mandó a la cancha a Carlos "Cocoliso" González , que sorprendió gratamente y podría estar entre los once de Newell's para el clásico ante Central. Juanchón García , por su parte, está habilitado.

Por ejemplo, el técnico leproso dijo que había que esperar a Víctor Cuesta, que fue al banco ante Defensa pero no entró como en algún momento tenía previsto. No sería para nada descabellado verlo entre los once, en la zaga central. Y habrá que ver qué pasa con Luciano Lollo, al que el entrenador ya probó mucho y no lo convenció. Además, Tomás Jacob cumplió un buen papel ante Defensa como zaguero y no tanto Sául Salcedo.