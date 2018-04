Cada vez más Leal a la red

Ya no queda ninguna duda de que Luis Leal es el refuerzo que más rindió de los que llegaron a Newell's para jugar la Superliga. La Pantera está teniendo una gran temporada y pagó con creces su contratación a fuerza de goles. Con el tanto de ayer ante Tigre, el atacante portugués llegó a los siete gritos en el torneo y es el máximo artillero leproso. La conquista de ayer fue clave para sellar la victoria, que terminó siendo con angustia 2 a 1 frente a los de Victoria.

Leal no era conocido en el fútbol argentino, pero no necesitó tiempo de adaptación para ponerse en sintonía y sacar a relucir su astucia goleadora en el Parque. El portugués anotó siempre ante rivales distintos y sus víctimas fueron Olimpo, River, Racing, Arsenal, Estudiantes, San Martín de San Juan y ayer Tigre. Está claro que juega a su favor que no siempre es habilitado en abundancia por lo que el valor de sus goles es mayor aún.

Ayer, ya con Newell's en ventaja, corrió a buscar la pelota al vacío, aguantó el cruce del zaguero y cuando entraba al área sacó el latigazo alto que venció la resistencia de Julio Chiarini para decretar el 2 a 0 parcial.

Leal llegó a Newell's a préstamo por una temporada por lo que en junio termina su vínculo con el club del Parque. Está claro que la dirigencia buscará retenerlo y conseguir un nuevo préstamo, ya que es imposible adquirirlo por la delicada situación financiera de la entidad. Ocurre que el portugués ahora es un nueve cotizado y seguramente varios clubes ya están interesados en sus servicios. Por eso los hinchas hoy disfrutan de sus goles, pero hay incertidumbre sobre su futuro.