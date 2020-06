Cacciabue y Moreno valen 6,5 millones de dólares cada uno

Newell’s transita la extensa cuarentena con tranquilidad. La dirigencia tiene la lógica preocupación de atravesar con éxito la crisis sanitaria como ocurre en todos los clubes del país y está abocada de lleno a sostener a la institución desde lo económico en esta pandemia que azota desde hace varios meses al mundo entero. Los rojinegros no tienen ni la urgencia y mucho menos la intención de “malvender” jugadores en este mercado de pases. Y por ello no tomarán ninguna decisión apresurada al respecto. Al momento no hay ofertas formales ni avances concretos en ninguna operación. Igualmente saben que hoy cuentan con muy buenos jugadores surgidos en la cantera que tienen excelente proyección y que las propuestas llegarán tarde o temprano. La premisa es hacer valer el patrimonio del club y por ello cotizarán a los futbolistas en función del precio que consideren justo para Newell’s. Claro que las cifras pueden subir o bajar en parte según el contexto. Lo cierto es que hoy en Newell’s los dos jugadores del plantel de primera que más interés despiertan en Europa con Jerónimo Cacciabue y Aníbal Moreno. ¿Cuánto tendrán que pagar los interesados? En el Parque no están dispuestos a sentarse a hablar con ningún pretendiente por una cifra menor a los 6,5 millones de dólares por cada uno de estos futbolistas y a la vez conservando un porcentaje del pase.

Newell’s hoy tiene las cuentas equilibradas y está terminando de saldar el salvataje financiero al que se abocó para pagar la gran deuda originada en la gestión de Eduardo López. Se sabe que si bien Bella Vista es una de las canteras de jugadores más codiciadas del mundo, en este momento no hay prisa ni urgencia por desprenderse de jóvenes valores a cualquier precio. En la actualidad los dos futbolistas del plantel profesional de mayor proyección en el corto plazo son Jerónimo Cacciabue y Aníbal Moreno.

Si bien Newell’s no recibió ofertas formales ni sondeos concretos por ninguno de los dos mediocampistas, ya en Europa posaron sus miradas en ellos. Porque está claro que los clubes más poderosos del país, como pueden ser Boca y River, se verán mermados en sus recursos por la pandemia para adquirir piezas que todavía están en etapa de formación, como son Cacciabue y Moreno.

Desde Europa ayer trascendió que Genoa de Italia y Betis de España estarían interesados en Cacciabue (22 años), más allá de que Newell’s no recibió ninguna oferta ni llamado de los clubes mencionados. Lo que deben saber tanto esas instituciones, como otras que pretendan sumar al volante, es que la cotización del Aviador asciende a los 6,5 millones de dólares (entre el 70 y 90 por ciento de la ficha) y además que Newell’s retendrá un porcentaje del pase del mediocampista. También la forma y los plazos del pago incidirán en la cotización final. Pero hoy no hay ninguna propuesta arriba de la mesa de la dirigencia leprosa.

La cotización de Cacciabue no es al azar. En enero Newell’s pedía alrededor de 10 millones de dólares por el ciento por ciento del pase. Hoy se desprendería de un porcentaje importante de la ficha por 6,5 millones de la moneda norteamericana. Es que la pandemia del coronavirus impactó de lleno en el mercado futbolístico mundial y el valor de los jugadores lamentablemente está “depreciado” por la crisis económica que deberán superar muchos clubes. A favor del Aviador está que cuenta con pasaporte comunitario y eso le puede facilitar la llegada a Europa. Para Kudelka es uno de los volantes favoritos por la dinámica que impone, con llegada a las dos áreas y también le da un destino prolijo a la pelota.

moreno2.jpg Aníbal Moreno jugó 16 partidos en Newell's y anotó un gol.

Mientras que el pibe Aníbal Moreno (21 años) es otro de los juveniles de la cantera leprosa que pintan para en el futuro pegar el salto al Viejo Mundo. Y la cotización de Moreno es similar a la de Cacciabue. Por Moreno quien lo pretenda deberá desembolsar también unos 6,5 millones de dólares y Newell’s retendrá una parte del pase. El catamarqueño es un volante de notable panorama de juego, una pegada precisa y compromiso con la marca. Moreno tiene pasado en selecciones juveniles, pero no cuenta con pasaporte comunitario. Newell’s no recibió aún ofertas concretas.

Mientras que otro de los juveniles que actualmente también está en el radar europeo es Juan Sforza (18 años), que juega en la reserva rojinegra. Barcelona, de la mano de un convenio general con Newell’s, había mostrado interés por Sforza y la pandemia dejó la negociación en suspenso. La gestión debería reflotarse. Además había trascendido un supuesto interés de Milan de Italia. Newell’s sabe que el jugador tiene notable proyección y si algún club está interesado en incorporarlo será transferido con cláusulas que irán incrementando su valor según los objetivos deportivos que vaya logrando. El pibe Sforza entre inferiores de AFA y la reserva de Newell’s disputó 91 partidos y marcó 19 goles.

Si bien aún no hay ofertas concretas es probable que en este mercado de pases especial por la pandemia Newell’s pueda realizar alguna transferencia para seguir oxigenando la tesorería. Siempre con la premisa de no desmantelar el plantel de Kudelka.