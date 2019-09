Cacciabue fue convocado al Sub 23 de Argentina

Es un buen momento el que vive Jerónimo Cacciabue. Pese a que hubo algún momento en esta Superliga en que se dudaba si seguía de titular, lo cierto es que se afirmó y su dinámica es fundamental en la mitad de cancha. Su juego no pasó desapercibido y ayer apareció en una lista de 23 citados para el seleccionado argentino Sub 23 que en octubre jugará dos amistosos frente a México.

La convocatoria fue informada ayer por la AFA, un día antes de que Cacciabue juegue en la Bombonera. El mediocampista de 21 años, nacido en Montes de Oca, llega a este encuentro luego de anotar el primero gol en la victoria rojinegra sobre Aldosivi por 2 a 0.

Cacciabue formará parte del seleccionado que se medirá con México el 12 de octubre en el estadio Olímpico Benito Juárez (a las 20) y el 15 del mismo mes en el estadio Hidalgo de Pachuca (a las 20).

Ambos compromisos serán durante la Fecha Fifa, período durante el que no se jugará la Superliga. Por lo tanto, Cacciabue no se perderá ningún encuentro de Newell’s.

El volante estará disponible para la 9ª fecha, cuando Newell’s reciba a Banfield el viernes 4 de octubre (a las 19). Luego se irá con la selección. Y retornará de México para jugar la 10ª fecha, en la que Newell’s visitará a Patronato el sábado 19 de octubre (a las 13.15).

En alguna oportunidad, el ex entrenador rojinegro Omar De Felippe destacó la predisposición táctica de Cacciabue y la atención que prestaba las indicaciones. Desde su debut, en abril de 2018, con un gol en el triunfo sobre Talleres (2-1), no pasó tanto tiempo para que se consolide en la primera y el DT Fernando Batista lo convoque al seleccionado Sub 23. Es un premio para un futbolista que no había tenido antes la oportunidad de ser citado a una selección juvenil.

En una muestra de confianza por el mediocampista, en febrero pasado la dirigencia le extendió hasta junio de 2022 el contrato que había firmado en mayo de 2018 y que era hasta mediados de 2021.