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Cabo Verde volvió a casa como un campeón: los videos de una recepción multitudinaria

El seleccionado africano, eliminado por la selección argentina el viernes pasado, fue recibido por miles de personas en el la localidad de Praia

5 de julio 2026 · 15:38hs
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El seleccionado africano fue ovacionado en Praia

El seleccionado africano fue ovacionado en Praia, capital de Cabo Verde.

La selección de Cabo Verde fue recibida en Praia, la capital del archipiélago, por miles de personas eufóricas tras su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de ser eliminado en 16avo por la Selección Argentina en un peleado 3 a 2, el equipo se convirtió en un motivo de orgullo nacional.

Miles de personas colmaron el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela y las calles de la capital para darle la bienvenida al plantel dirigido por Bubista, protagonista de una campaña histórica en su debut absoluto en un Mundial.

Banderas, cánticos, abrazos y una emoción desbordante marcaron el regreso de los "Tiburones Azules", que se transformaron en héroes nacionales.

Las imágenes de los festejos no tardaron en viralizarse. En una de las escenas más llamativas se observa a un trabajador del aeropuerto arrodillándose y haciendo una reverencia mientras los jugadores descienden del avión, un gesto que sintetiza el orgullo que despertó el equipo en todo el país.

Es que la selección africana fue una de las grandes sorpresas del torneo. En su primera participación mundialista logró superar la fase de grupos y se ganó el reconocimiento internacional por su orden táctico, su disciplina y el nivel de figuras como el experimentado arquero Vozinha, uno de los nombres propios de este Mundial.

Durante la recepción, el presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho destacaron el impacto de la selección en el país y en la diáspora. Ambos elogiaron la “grandeza de alma, el talento y la valentía” del equipo, señalando que los jugadores “colocaron el nombre de Cabo Verde en la boca del mundo”.

El partido contra Argentina

Argentina superó con mucho susto los primeros 16avos de final de su historia, en Miami, al vencer 3 a 2 a un duro Cabo Verde en suplementario tras igualar 1 a 1 en los 90.

La Scaloneta necesitó del tiempo suplementario para imponerse por 3 a 2 en un partido que estuvo lejos de ser un trámite. Cabo Verde demostró la personalidad que había exhibido durante toda la competencia y obligó al vigente campeón del mundo a esforzarse al máximo para avanzar de ronda.

El arquero y capitán Vozinha, de 40 años, emergió como una de las figuras más reconocidas del torneo, recibiendo ovaciones tanto de la hinchada rival como de sus propios compañeros. Su desempeño y liderazgo fueron resaltados por la prensa internacional, que lo definió como el símbolo de la resiliencia caboverdiana.

Tras la eliminación, el entrenador Bubista resumió el sentimiento del plantel con una frase que recorrió el mundo: "Dignificamos lo que es nuestro país". Y la respuesta de los ciudadanos dejó en claro que el objetivo fue cumplido.

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