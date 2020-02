Bustos Montoya se fue y llegó Vaquero

A la mañana se fue uno y a la tarde llegó el otro. Eduardo Bustos Montoya dejó de ser el técnico de Central Córdoba y en una horas la dirigencia acordó su reemplazante: Marcelo Vaquero. Estaba la posibilidad de que el sábado, cuando el equipo charrúa reciba a Ferrocarril Midland a las 17, dirigiera interinamente Nelson Forgués pero cuando le preguntaron al nuevo entrenador cuál era su pretensión, dijo que quería trabajar cuanto antes y así se concretará el tercer regreso a Tablada, su cuarto ciclo, el segundo de ellos por cierto exitoso porque llevó al club de nuevo a la Primera B, en la temporada 2012/13.

La relación con Bustos Montoya no era mala pero el Tati sintió que había un desgaste y que no todos tiraban parejo. Por eso, luego de la derrota por 1 a 0 ante Dock Sud, en el viaje de regreso ya meditó su partida. El lunes a la noche ya tenía tomada la decisión y el martes presentó la renuncia, por lo que el reencuentro con los jugadores fue para despedirse. El técnico, que terminó su carrera de jugador en Córdoba y luego empezó la carrera de entrenador dirigiendo a la local y luego a la primera, le había dado un buen impulso al equipo en el inicio pero no pudo consolidarlo, al punto que no sólo hoy puede pelear por el ascenso directo sino que está a 7 puntos del último que entra al reducido por el 2º ascenso.

Y el primer nombre que sonó para reemplazarlo fue el de Vaquero, que en junio pasado dejó de dirigir a Argentino tras varias temporadas. Ayer mismo la dirigencia se reunió con él y acordaron enseguida. Tan rápida fue la negociación que el mismo entrenador dijo que quería empezar cuanto antes y no dilatarlo hasta después del partido del sábado. Por lo tanto, el Bocha Forgués seguirá abocado a las inferiores y el nuevo DT debutará enseguida.

La presentación de Vaquero será a las 8.30 de hoy en el Gabino Sosa y de esta manera vuelve al club el entrenador que le dio el último ascenso de su historia, el de la temporada 2011/12, cuando Córdoba ganó la promoción ante Sportivo Italiano en Ezeiza.

Pero además, Vaquero fue el técnico de otro encuentro inolvidable en la historia charrúa. Fue el del gran triunfo en la Copa Argentina 2012/13 sobre Rosario Central, dirigido por Miguel Angel Russo, 2 a 1 en Resistencia.

Será el 4º ciclo en Córdoba (ver aparte) y la misión de Vaquero es clasificar al reducido por el 2º ascenso. Está a 7 puntos de Lamadrid. Difícil misión.

La cuarta etapa en Tablada

Vaquero inició su carrera de DT en Argentino y pasó por todos los clubes que jugaron el ascenso, como Tiro Federal y Aguirre. Y en Córdoba será la cuarta etapa. La primera (2010/11) fue buena pero mejor resultó la segunda, ascendió a la B tras ganarle la promoción a Italiano. En febrero de 2013 se fue por aprietes de barras y volvió en diciembre de 2014, pero ese 3º ciclo duró 6 días y debió renunciar por iguales motivos. Cinco años después, volvió.