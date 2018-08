"Si Carloni va como candidato a presidente yo me voy a mi casa". Raúl Broglia, actual presidente canalla prendió la mecha y disparó con munición gruesa. Justo el día que el equipo volvía a la competencia y de la mano de Edgardo Bauza.Lo que en realidad hizo el mandamás auriazul en declaraciones a LT3 fue meter palos en la rueda en medio del trabajo del oficialismo de lograr un consenso y que el Foro se mantenga como tal en las elecciones del próximo 30 de septiembre. Esas declaraciones, obviamente, no cayeron para nada bien dentro de la comisión directiva. Carloni, el apuntado se mostró muy medido en sus declaraciones tras el llamado de Ovación, mientras que Martín Lucero (Marcca) fue bastante más crítico.

La explosión fue ayer, pero la onda expansiva podrá apreciarse hoy cuando en reunión de comisión directiva se trate el tema. ¿Qué es lo que ocurrirá hoy por la tarde en la sede de calle Mitre? Carloni intentará saber si las palabras de Broglia son un sentir "individual" o si el resto de la dirigencia piensa de la misma forma.

"Si las declaraciones de Broglia son a título personal y un sentir individual, no afecta en lo más mínimo a la unidad del oficialismo", le dijo ayer Carloni, ni bien puso un pie en Santa Fe, a este diario. Lo que el vicepresidente segundo querrá saber hoy es si esos dichos "son o no el sentir del Crece".

Lo que quiso decir con esto Carloni es que si además de Broglia hay otros integrantes de la agrupación que aportó la mayoría de candidatos a esta comisión directiva que piensan de la misma forma se le hará difícil al Foro seguir conversando para formar una lista de unidad.

"Hoy (ayer) no puedo pensar en otra cosa que no sea el partido contra Juventud Antoniana. Creo que para todos los hinchas de Central eso es lo más importante. Mañana (por hoy) habrá tiempo para charlar sobre otros temas", abundó Carloni, quien previamente había dicho sentirse "muy triste" por las declaraciones del presidente.

Mucho más directo fue Lucero en sus declaraciones. También consultado por Ovación, el principal referente de la agrupación Marcca sostuvo que "desde nuestro espacio no compartimos lo que Raúl dijo de Ricardo. Creo que en Central todos hicieron un muy buen trabajo en estos últimos cuatro años". Y agregó: "Carloni me merece el mayor de los respetos por la labor que cumplió hasta acá como dirigente, por eso no me parece bueno lo que dijo el presidente". Cerró con la idea de que "es el momento de construir y con esto se dificulta".

La enemistad entre Broglia y Carloni ya es indisimulable. Y hoy es uno de los principales inconvenientes para darle continuidad a la unidad y formar la nueva lista, en la que para el presidente el candidato debiera ser Rodolfo Di Pollina, quien siempre fue militante del Crece, y no Carloni.

En un día que no pareció ser el indicado Broglia detonó una bomba que expuso viejos rencores, pero cuyas secuelas podrán medirse hoy y a partir de eso se podrá seguir hablando o no de unidad del oficialismo.